疫情攪局沒在怕！第93屆奧斯卡將登場　來賓卡司超大咖

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台視今年邀請知名影評人塗翔文擔任同步講評、施偉銘擔任同步口譯，由於全球疫情影響，本屆頒獎典禮也更改了遊戲規則，開放串流平台作品一同競爭，像是美國黑白傳記劇情片《曼克》便一口氣入圍10項，來勢洶洶，塗翔文就分析：「今年有很多串流平台作品入圍，但傳統院線電影也同樣不少，之前像《羅馬》等串流平台作品最後都無法攻破最佳影片寶座，今年是否可以創下第一次最佳影片由串流平台奪下的新紀錄？全世界都在看。」
本屆頒獎典禮是第三度不設主持人，主辦單位日前公布了一連串華麗的來賓陣容，包括安琪拉貝瑟、何莉貝瑞、瓦昆菲尼克斯、布萊德彼特等。不過詳細的節目內容仍然神秘，塗翔文笑說：「因為疫情，典禮的形式內容應該都會有很多不同的設計，目前一切都還保密中，所以我跟大家一樣期待。另外今年在入圍名單上就創下很多前所未見的新紀錄，因此也期待最後的得獎名單會寫下更多驚喜。」
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