《奪魂鋸》新作超吸睛　片商公布驚喜「造福台灣粉絲」

▲片商宣布《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》台灣將搶先全球於5月12日上映，其中參與演出的克里斯洛克（Chris Rock）更透露自己從以前就是粉絲。（圖／CATCHPLAY提供）
▲片商宣布《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》台灣將搶先全球於5月12日上映，其中參與演出的克里斯洛克（Chris Rock）更透露自己從以前就是粉絲。（圖／CATCHPLAY提供）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-04-24 13:11:59

恐怖驚悚片《奪魂鋸》系列推出最新電影《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》（Spiral: From the Book of Saw），除了找來好萊塢喜劇演員克里斯洛克（Chris Rock）、「神盾局局長」山繆傑克森（Samuel L. Jackson）演出外，今（24）日片商更驚喜宣布台灣將搶先全球於5月12日（三）上映，讓台灣粉絲成為第一批揭開拼圖殺人魔恐怖新遊戲的觀眾。

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▲克里斯洛克演出「奪魂鋸」系列新作《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》。（圖／CATCHPLAY）
▲克里斯洛克演出「奪魂鋸」系列新作《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》。（圖／CATCHPLAY）
56歲克里斯洛克是美國知名喜劇演員、導演、編劇，知名作品包括《馬達加斯加》系列電影、《亞當等大人》等。而首次加入奪魂鋸宇宙的他，對於受疫情波及延宕至今的新作即將上映，他興奮地說：「我從2004年開始就是《奪魂鋸》的忠實鐵粉，很高興能成為這個系列的一份子，我已經等不及帶觀眾進入更刺激扭曲的新境地了！」

▲克里斯洛克（Chris
▲克里斯洛克（Chris Rock）這次一改搞笑風格，演技備受肯定。（圖／CATCHPLAY提供）
在今日發布的《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》，由克里斯洛克飾演的班克斯警探莫名被疑似拼圖殺人魔的兇手盯上，不僅收到挑釁影片和血腥包裹，警局裡的同事更一個個被捲入虐殺遊戲中，受盡折磨被迫玩到死。在由山繆傑克森飾演的老刑警父親的協助下，班克斯警案循線追緝，所有的線索竟回頭指向他所任職的警局，兇手更意有所指地反問：「班克斯警探，上次看到你爸是什麼時候？」

 

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