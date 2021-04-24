施工又釀太魯閣號意外　台鐵：最高可罰廠商30萬

台鐵太魯閣號今（24）日上午傳出意外，宜蘭南澳武塔車站一名施作工人跨越鐵軌不慎，遭列車煞車不及撞上，台鐵局表示，已依約對廠商採取重罰，最高可扣罰台筆30萬元，而受傷工人頭部有4公分撕裂傷、左肩疑似骨折，目前意識清楚於羅東博愛醫院療養。
記者黃仁杰／台北報導
2021-04-24 13:24:29
台鐵局表示，該人員為宜蘭南澳武塔站月台加高工程施工工人，因為未走人行陸橋致發生職安事件，已依約對廠商採取重罰，並徹底預防類此情況再次發生。台鐵局宜蘭工務段正執行「鐵路行車安全改善六年計畫」，承攬廠商為虹暘營造有限公司，契約金額951萬元，依規於每日上工前派員至南澳站行車室辦理保修作業申請。
今日於08時06分時宜蘭工務段人員完成保修作業申請，08時30分時廠商派駐行車室列車監視人員及瞭望員到達行車室，尚未交付行調電話及到現場作危害告知，即接獲通報人員受傷。宜蘭工務段除接受鐵路警察調查外，並派員陪同受傷工人前往醫院就醫，外部擦傷已處理並已完成進一步檢查，人員清醒無礙在院休息。
台鐵局說明，宜蘭工務段後續將依法配合勞檢單位檢查，並將依工程採購契約規定進行裁罰。依據契約的罰則，台鐵局承攬人違反安全衛生扣罰懲罰性違約金標準裁罰新台幣10至30萬元、承攬人因安衛設施不足或檢查管理不實，致發生重大職災，每次扣罰新台幣30萬元及承攬人因安衛設施不足或檢查管理不實及發生重大意外事故，造成第三人損害、本局財產損失或阻斷行車運轉，除應賠償損失外，每次扣罰新台幣10萬元等，進行罰款。