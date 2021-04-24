拚2022至少拿下3席議員　民眾黨高雄黨部今成立

民眾黨今（24）日上午舉行高雄市黨部成立暨立法委員張其祿服務處成立大會，黨主席暨台北市長柯文哲到場授旗，由立法委員張其祿出任台灣民眾黨高雄市黨部主委，也進一步宣示著台灣民眾黨對於2022的選舉在高雄不會缺席，對於2022是否會再派人角逐高雄市長寶座？張其祿說，不一定會推出人選，目前目標是希望至少在高雄有3個議員席次，能在議會成立黨團。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-04-24 14:06:01
民眾黨去年在高雄市長補選遭受挫敗，被問到明年民眾黨是否會再度加入高雄市長選戰，張其祿表示，市長選舉是單一席次，對於小黨而言本來空間就不多，現在高雄市黨部還是希望能佈局好市議員選舉，幾個黨部主任都算是擬參選人，現在就是先儘快成立服務處，讓有興趣的先去跑，目前最起碼就有4人，未來像鳳山、前鎮小港等大區也一定會推出人選，到時當然還是會有黨內初選機制。
至於黨內初選時間會落在何時，張其祿則回應，目前全國還沒建立好統一制度，因為這個制度是由中央黨部擬定統一標準，至於市長的部分就「再看看情況」，也不排除跟其他黨合作，距離選舉還有一點時間，會再看看整體形勢變化，目前單一選區類型的選舉，民眾黨不一定會加強投入，也「不一定會推出人選」，單一席次的選舉，對資源有限，小黨來說的確比較困難，現在最大的目標還是希望能在高雄有至少3席議員，可以在議會成立自己的黨團。