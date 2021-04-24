柯文哲重申民眾黨「走中道」　張博洋：是「走鐘」吧

有周刊報導，民眾黨內部共識營民調顯示，核心成員的國族認同，若極統是1分、極獨是10分進行調查，統獨光譜平均達到7.4分，台北市長柯文哲今（24）日到高雄參加高雄黨部成立大會，受訪時被問到是不是代表未來民眾黨將拋棄中間偏藍的走向？柯則說，走中道才是民眾黨真正的平衡點，但台灣基進新聞部主任張博洋則認為，跳來跳去的投機個性何來的「走中道」？根本就是「走鐘」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-04-24 14:47:13
民眾黨今日上午舉行高雄市黨部成立暨立法委員張其祿服務處成立大會，黨主席暨台北市長柯文哲到場，被問到內部共識營調查顯示，核心成員的統獨光譜是中間偏綠，是否代表未來民眾黨將拋棄中間偏藍的走向？柯文哲則表示：「其實正確講法是中間，中間偏左一點偏右一點是有可能，不過走中道才是民眾黨真正的平衡點」。
對此，台灣基進新聞部主任張博洋則表示，「親綠」有票，柯文哲就說自己是台灣人，「打綠」有票，柯文哲就不斷附和國民黨的言論，這種跳來跳去的投機個性，何來的「走中道」？根本就是「走鐘」，一上台就「變色」，主張兩岸一家親的市長，他口中的中道，恐怕是「中國之道」。
而柯文哲會中也再次提到「社會住宅」，柯文哲指出，據他2015年去韓國的經驗，從總統盧泰愚一直到當年2015年，韓國花了快30年的時間蓋了28萬戶社會住宅，認為務實地去做事情最重要，不要每天做太多的「政治操作」，做太多的「梗圖」，這才是要想辦法去避免的，似乎意有所指，但媒體問到是不是認為「小編治國」？柯文哲則不再多做回應，轉頭離開現場。