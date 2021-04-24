又有機師染疫 醫揭「最大憂慮」示警：很多人已彈性疲乏
中央流行疫情指揮中心今（24）日公布最新採檢結果，華航又有一位貨機機師染疫，加上日前出現久違的本土病例，COVID-19疫情會否升溫，引發各界關注。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診室主任謝宗學醫師提醒，「最讓我憂慮的是社會漠不關心態度」，直言很多人真的已經彈性疲乏，但防疫戰爭還不到結束的時候，拜託大家堅持下去。
編輯中心/綜合報導
2021-04-24 15:24:34
謝宗學醫師在臉書粉專「Dr. E小兒急診室日誌」發文表示，「台灣出現了久違的本土病例，但感覺上越來越少人重視，生活如常，似乎是另外一個世界發生的事情」。謝宗學不禁提醒，「其他國家的經驗已經顯示，群聚大型宗教活動很有可能是爆發社區疫情的起點，數百人的群聚正是快速散播病毒的最佳途徑」。
關於機師染疫，謝宗學指出，「來自世界各國的機師，文化背景大不相同，並不是每一個人都能在較為寬鬆的防疫政策下提高警覺，機師成為病毒散布者已經不是第一次，是否適用目前較為寬鬆的防疫政策？這點很值得討論」。
謝宗學也直言，目前台灣防疫最讓他憂慮的是「社會漠不關心態度，越來越少人討論疫情，越來越少人恐懼疫情爆發，經過超過一年高強度防疫，很多人真的已經彈性疲乏」。
謝宗學最後呼籲民眾，「事實上，許多國家的疫情已經回到年初的高峰，若憂患意識持續不足，超乎想像的疫情擴散將在不知不覺之中擊潰我們，讓台灣瞬間變成煉獄。跟世紀病毒的戰爭遠不到結束的時候，拜託大家堅持下去，一旦鬆懈，等著我們將是末日情景」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。