疫情也打不倒！桃機貨運量全球第4 對美年成長25%
面對全球新冠肺炎疫情，桃園國際機場貨運表現亮眼，國際機場協會（Airports Council International，ACI）最新公布的2020年運量初步排名資料，桃園機場上衝全球第4，創下史上最佳成績，另航空總貨量排名也高居全球第7，對美轉口貨運年增25%，兩項排名都比2019年進步2名。
記者黃仁杰／台北報導
2021-04-24 15:38:11
機場公司總經理但昭璧表示，桃園機場2020年國際航空貨運量創下234.2萬噸歷史新高，較2019年成長7.35%，在全球疫情衝擊之下有如此高成長表現，歸功於防疫單位、交通防疫國家隊及全體國人努力維持的傲人防疫成果，桃園機場及國籍航空業者也得以利用運力充足、航線綿密及地理位置的優勢，發揮東亞空運樞紐的競爭優勢，順勢吸收國際航空貨物載運需求。
依據桃園機場統計數據，2020年台灣航空轉口貨運往來最多的國家為美國（32%）與中國（15%），分別呈現25.2%及8.5%的年成長率，反映美國對亞洲製造商品需求旺盛，而桃園機場正好扮演著搭橋的角色。此外除台灣本身高科技產業出口動能，及海運急單轉往空運等趨勢，更在疫情推升遠距經濟及電子商務影響下持續發揮轉口優勢，因此預期桃園機場航空貨運量未來也將持續成長。
桃園機場在2020年的疫情逆境中創造亮眼的經營績效，機場公司表示，刻正依照機場園區綱要計畫，積極規劃未來新貨運園區與第二自由貿易港區，將藉由優化空運作業流程、提升安檢及通關效率及導入智慧科技，加速桃園機場航空貨運產業升級，開創未來更大的國際空運物流商機。