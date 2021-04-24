搭乘大眾運輸遊台中海線　美景美食讓您讚不絕口

在春暖花開的季節，中市府觀光旅遊局鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具前來台中海線知名景點一遊，既符合綠色環保概念，又可放鬆心情欣賞海線景點風光。搭乘海線火車沿途經過大肚、龍井、清水、沙鹿、臺中港等站，車站周邊皆有值得拜訪一遊的觀光景點。建議民眾不妨多利用休假日來臺中出遊散心，並可購買當地眾多知名伴手禮回家與親朋好友分享，度過輕鬆愉快的休閒假期。

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若想規劃一趟歷史人文之旅，建議可前往磺溪書院參觀，搭乘海線火車至大肚火車站再步行約二十分鐘可抵達，磺溪書院俗稱文昌廟，興建於清朝光緒年間，已有一百二十多年的歷史，由內政部列為國家三級古蹟，是昔日大肚的文教中心，以磚工雕琢之精美聞名。清朝科舉時代當地曾出過多位秀才，學風鼎盛，許多文人雅士皆出身於該書院，院內供奉掌管功名的文昌帝君，每到考試季節供桌上總是擺滿了考生們的准考證影本，更加證明其學風鼎盛之譽絕非浪得虛名。

以國際級知名景點高美濕地為例，旅客可於臺中車站轉309公車、或在清水車站轉搭178、688公車直達該地。位於清水大甲溪出海口南側的高美濕地，原為海水浴場，後因泥沙淤積宣告關閉，卻因此帶來泥質與沙質灘地並存的特殊濕地生態，吸引了黑面琵鷺、唐白鷺、招潮蟹、彈塗魚、和尚蟹等生物聚集，成為動物覓食繁衍的最佳場所。尤其一條長達六百五十公尺、蜿蜒入海的木棧道，隨著潮汐時隱時現，日間藍天白雲與濕地景色互相輝映，傍晚夕陽餘暉照印水面波光粼粼，絕美景致令人難忘，是熱愛大自然的民眾不能錯過的重要景點。

梧棲觀光漁港位於清水區，旅客可搭火車至清水車站後轉乘公車111，或至臺中車站轉搭公車307至梧棲觀光漁港站下車。梧棲觀光漁港是中部重要的漁業及觀光海港，內有銷售區、直銷區、餐飲區、觀光漁船、休閒公園等，為民眾大啖海鮮美食的最佳去處，除可品嚐新鮮海產外，更可於當地乘坐觀光漁船來趟親水之旅，享受藍天與海洋的大自然風光。

熱愛電影的朋友們則可至沙鹿電影藝術館朝聖，搭乘火車至沙鹿站下車，出站後步行約十五分鐘可抵達。沿途經過市街鬧區有許多販售點心熟食的店家，例如肉圓、肉圓仔湯、小籠包、冰品等，都是在地人推薦的好味道。位於臺中市立圖書館沙鹿深波分館內的電影藝術館，是一座欣賞、創作、推廣三者並重的電影藝術館。影片放映以DVD為主、35毫米影片為輔，每週定期播放電影包含藝術片與紀錄片等，並舉辦電影講座及影像人才研習，廣受好評，目前館藏品包含國內電影圖書、電影光碟影片、電影配樂CD等數千冊，等著民眾探索尋寶。

遊玩整天後當然要品嚐美食大快朵頤，臺中海線有眾多聞名美食，如大肚的西瓜，清水的韭讚麵、杏仁薄餅、清水米及沙鹿的冰烤番薯、炭燒肉乾等，歡迎旅客到當地品嚐購買，送禮自用兩相宜，是餽贈親朋好友的最佳伴手禮。