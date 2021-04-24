搭乘大眾運輸遊台中海線　美景美食讓您讚不絕口

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若想規劃一趟歷史人文之旅，建議可前往磺溪書院參觀，搭乘海線火車至大肚火車站再步行約二十分鐘可抵達，磺溪書院俗稱文昌廟，興建於清朝光緒年間，已有一百二十多年的歷史，由內政部列為國家三級古蹟，是昔日大肚的文教中心，以磚工雕琢之精美聞名。清朝科舉時代當地曾出過多位秀才，學風鼎盛，許多文人雅士皆出身於該書院，院內供奉掌管功名的文昌帝君，每到考試季節供桌上總是擺滿了考生們的准考證影本，更加證明其學風鼎盛之譽絕非浪得虛名。
以國際級知名景點高美濕地為例，旅客可於臺中車站轉309公車、或在清水車站轉搭178、688公車直達該地。位於清水大甲溪出海口南側的高美濕地，原為海水浴場，後因泥沙淤積宣告關閉，卻因此帶來泥質與沙質灘地並存的特殊濕地生態，吸引了黑面琵鷺、唐白鷺、招潮蟹、彈塗魚、和尚蟹等生物聚集，成為動物覓食繁衍的最佳場所。尤其一條長達六百五十公尺、蜿蜒入海的木棧道，隨著潮汐時隱時現，日間藍天白雲與濕地景色互相輝映，傍晚夕陽餘暉照印水面波光粼粼，絕美景致令人難忘，是熱愛大自然的民眾不能錯過的重要景點。
梧棲觀光漁港位於清水區，旅客可搭火車至清水車站後轉乘公車111，或至臺中車站轉搭公車307至梧棲觀光漁港站下車。梧棲觀光漁港是中部重要的漁業及觀光海港，內有銷售區、直銷區、餐飲區、觀光漁船、休閒公園等，為民眾大啖海鮮美食的最佳去處，除可品嚐新鮮海產外，更可於當地乘坐觀光漁船來趟親水之旅，享受藍天與海洋的大自然風光。
熱愛電影的朋友們則可至沙鹿電影藝術館朝聖，搭乘火車至沙鹿站下車，出站後步行約十五分鐘可抵達。沿途經過市街鬧區有許多販售點心熟食的店家，例如肉圓、肉圓仔湯、小籠包、冰品等，都是在地人推薦的好味道。位於臺中市立圖書館沙鹿深波分館內的電影藝術館，是一座欣賞、創作、推廣三者並重的電影藝術館。影片放映以DVD為主、35毫米影片為輔，每週定期播放電影包含藝術片與紀錄片等，並舉辦電影講座及影像人才研習，廣受好評，目前館藏品包含國內電影圖書、電影光碟影片、電影配樂CD等數千冊，等著民眾探索尋寶。
遊玩整天後當然要品嚐美食大快朵頤，臺中海線有眾多聞名美食，如大肚的西瓜，清水的韭讚麵、杏仁薄餅、清水米及沙鹿的冰烤番薯、炭燒肉乾等，歡迎旅客到當地品嚐購買，送禮自用兩相宜，是餽贈親朋好友的最佳伴手禮。