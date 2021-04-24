金屬製造重鎮在台中　金屬製品業第一

台中市擁有金屬製品產業最大聚落，108年金屬製品業工廠計5,584家，占全國金屬製品工廠超過四分之一，為金屬製品業最密集的地區，且從業員工人數8.6萬人佔比高達全台21.9%，工廠家數及從業員工數均為全國第一，透過利基市場建立優勢，早已跳脫金屬產業傳統黑手形象，發展成具有高附加價值、高技術含量、高智慧化的產業型態。

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經發局長張峯源說，台中市金屬製品產業，以中小型企業規模為主，更擁有多家隱形冠軍。以離岸風電產業為例，台中在地供應鏈包括與三菱重工維特斯簽署供應合約，生產風機塔架的鍛造機龍頭「金豐機器」、生產風機輪轂、機艙底座的鑄件大廠「永冠能源」，以及打入風電Tier1供應鏈的鑄件廠「源潤豐」，產業堅強實力型塑離岸風電產業完整供應鏈。

經發局表示，經濟部統計處最新公布108年金屬製品業營運概況顯示，我國製造業以「金屬製品業」工廠家數最多，從產業聚落觀察，台中市為全台最密集的金屬製造重鎮，大至離岸風機鑄件，小至工具機、自行車、手工具及廚具產業等，透過綿密的供應鏈群聚，建構中部科學園區、台中工業區、台中精密機械科技園區，形成60公里黃金縱谷完整產業聚落。

其中，工具機產業具有完整價值鏈體系，近九成集中在大台中地區，手工具產業為台灣金屬製品第二大出口，有超過七成業者集中在台中市，產業鏈分工完善、群聚性強，在國際上具有相當的產業競爭力。此外，台中獨有的廚具產業，包括櫻花、喜特麗、太平洋廚具等，也導入數位化升級轉型，以高品質、客製化產品成為當前智能家居的不可或缺的一環。