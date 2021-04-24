藻礁議題非零和 地球公民同意接收站、僅潘忠政堅持停工
總統蔡英文在422地球日與環保團體包含珍愛藻礁公投發起人潘忠政會面，與談三小時後，潘忠政對外喊話蔡英文是「局外人」，並表示心情沈重。被外界解讀是與環保團體協商失敗、未達成任何共識。昨（24）「地球公民基金會」發聲明表示，他們同意興建天然氣接收站增加氣源，加速減少燃煤發電的時程，強調願意在保護藻礁和能源轉型中找到平衡點。
記者胡宥心／台北報導
2021-04-24 16:53:10｜2021-04-24 17:23:11
據了解，從溝通藻礁議題開始，各環保團體內部意見兩極，有主戰派也有主和派。一派環團認為應該與民進黨協調可行方案，各退一步，像是可從近日行政院推出的中油第三天然氣接收站（三接）外推方案中協調。民進黨人士補充表示，外推方案是前環保署副署長詹順貴還在內閣時期就構思，並非新創，意味著這個方案也是被環境保護人士認可，才會誕生，豈知，至今卻完全被主戰派的環保團體排斥在外，讓藻礁議題推向兩個極端。
總統府發言人張惇涵在4月22日地球日接見環團後轉述指出，會內潘忠政不斷提出「三接停建」的訴求，但是溝通必須是雙向，各退一步，經濟部次長曾文生也在會後紅著眼睛稱，「整個溝通過程不是與環團沒共識，是只有跟潘忠政沒共識！」
不少環團內部也非常委屈，認為在2050淨零轉型、非核家園等議題上，都是有高度認知及共識，但近日許多媒體聲量只聚焦在潘忠政和藻礁議題上，讓許多重要環保議題隱形。因此「地球公民基金會」發出聲明，強調願意支持支持興建天然氣接收站增加氣源，加速減少燃煤發電的時程，這份聲明也凸顯多數環保團體態度，強調願意就其他方案溝通，並非像潘忠政一人一樣鐵板一塊。
聲明也指出，對於桃園觀塘工業區（港）天然氣第三接收站（簡稱三接）和藻礁保育的衝突，認為保護藻礁與三接工程之間並非零和關係，無論政府或民間，都應考量減煤期程影響最小化，藻礁保育最大化的可行方案，地球公民主張：持續評估如台北港、林口港、外推方案等各種修正或替代方案的可能性；不排斥任何可行的選項，才能共同為能源轉型與藻礁保育找到出路。
張惇涵今回應表示，府方態度很清楚，那天會面不是結束，是共同努力的新的開始，很多環團專家學者、公民團體都希望找出能源轉型影響最小、保護藻礁的雙贏方案，希望大家不要排斥，他呼籲「環保跟環保權衡不是零和，三接跟藻礁保護也不零和。」