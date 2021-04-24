台灣小姐選拔初賽今登場 20餘名佳麗競逐后冠

第11屆台灣小姐選拔今天在台中市舉行初選大賽，有26名佳麗競逐后冠，其中遠從美國返台參賽的陳婕敏，因配合居家檢疫無法上台，改採直播視訊方式參賽。大會主席潘逢卿及會長陳文旭表示，台灣仍受疫情影響，但為了帶給民眾正能量，讓生活盡量回歸正常，二年一度的選拔仍如期舉辦。





我是廣告 請繼續往下閱讀

今天舉行的台灣小姐選拔初選大賽，由演員、同時也是第九屆台灣小姐陳詩雅，與湯尼陳老師聯手主持，邀請舞台劇女主角、第十屆台灣小姐謝易潔精彩表演，亞洲網紅法拉利王子為活動演唱「傳遞快樂傳播愛」。





▲台灣小姐選拔初賽今登場，佳麗們展現自信魅力，競逐后冠。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.24)

參與選拔初賽的20餘名佳麗，年齡涵蓋17歲至28歲，除了台大、清大及交大高材生，還有博、碩士學位高學歷的。佳麗們來自社會各階層，有校園女神比賽冠軍者、金鐘獎入圍最佳女配角等。蘇芯雅與蘇芯月太魯閣族雙胞胎姐妹花；張語珊、林佩吟是身障美眉，儘管有先天缺陷卻不氣餒。今年27歲的張語珊笑說，選美資格頂限是28歲，希望爭取時間自我挑戰，為人生留下最美註記。





▲台灣小姐選拔初賽今登場，佳麗們展現才藝，競逐后冠。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.24)

參賽者中，遠從美國返台的陳婕敏，經過2周居家檢疫後，因為還需自主管理，險些誤了比賽，經她積極爭取，大會顧及她千里參賽心願，決定克服困難，讓她採用直播視訊方式順利参賽，成了今天會場上最吸睛亮點。





▲台灣小姐評審長王文欽盛讚今年選美佳麗陣容堅強，足為模範。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.24）

第9屆台灣小姐陳詩雅以過來人身分說明，參賽最大感受，就是讓她很有自信站在舞台上，還能代表台灣向世界介紹台灣之美，這也是身為台灣小姐最重要的責任。評審長王文欽讚許今年參賽佳麗，陣容堅強，應該有好戲看。期待以這屆為模範，一屆比一屆辦得更好，將來代表台灣走向國際。





▲台灣小姐選拔初賽今登場，太魯閣族姐妹花是選美會上嬌美亮點。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.24)

台灣小姐選拔大會主席潘逢卿說，台灣目前仍受疫情影響，但為了讓國人生活盡量回歸正常，活絡經濟社會脈動，兩年一屆的台灣小姐選拔如期舉行。這26名佳麗經過集訓入圍初賽，經才藝賽、國服比賽、外景泳裝比賽，預計7月舉辦總決賽，爭奪后冠。



