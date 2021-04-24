獨／藍黨魁戰　近連人士：若韓國瑜不選、連勝文就會選

▲前高雄市長韓國瑜、國民黨主席江啟臣與國民黨智庫副董事長連勝文，11日在陸官專修班校友會上同框合照，營造大團結的氣勢。（圖／記者丁上程攝，2021.04.11）
▲國民黨主席選戰態勢難料，據了解，若前高雄市長韓國瑜不選黨魁，智庫副董事長連勝文就一定會選。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-04-24 17:45:31｜2021-04-24 18:08:38

國民黨主席7月改選，除黨主席江啟臣爭取連任外，智庫副董事長連勝文、前新北市長朱立倫、前高雄市長韓國瑜都是熱門人選，只是由於選舉相關辦法尚未經中常會通過，可能人選都仍在觀望中。不過，近連人士透露，連勝文只有一種可能不選，那就是韓國瑜參選，除了這個可能之外，連勝文幾乎就是會參選到底。

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國民黨主席之爭情勢詭譎難料，主要是因為檯面上僅有選手江啟臣一人，其他可能人選都尚未表態。

近期傳出，韓國瑜私下走訪中南部要角時，甚至問說「你覺得我選主席如何？」似乎在為參選做準備，不過，韓國瑜也面臨了3個關卡，第一，韓國瑜之前力挺的中廣董事長趙少康尚未宣布不選，第二，地方派系最關心的就是2022年縣市長選戰，韓國瑜若當主席，恐成民進黨提款機，對選情不利，第三，韓國瑜家人反對他參選，因此目前參選機率偏低。

與韓國瑜友好的連勝文也尚未鬆口是否會角逐黨魁，連勝文日前接受《NOWnews今日新聞》專訪時僅說，只要在登記之前決定就可以了，為何要急著宣布？

近連人士表示，連勝文只有一種可能不參選，那就是韓國瑜出來選，只要韓國瑜未出線，連勝文就一定會參選，與江啟臣或朱立倫目前皆無合作空間。

近連人士分析，若黨魁戰只有朱、江對決，江的勝算還是比較大，除了現任優勢之外，江啟臣宣示當「造王者」也是很大的優勢。

該人士說，主要是大家都知道朱立倫要有參選2024年總統的野心，若選朱當主席，2024年的總統候選人就幾乎一定是朱立倫，但朱立倫或黨內的任何一人，目前都沒有表現出那種捨我其誰的政治實力，當還沒有這種氛圍時，大家不想那麼快決定2024年人選，還是會傾向投給「造王者」江啟臣，而非朱立倫。在此情況下，由於連、江之間信任全無，朱立倫又與連勝文主張的專職黨主席說違背，連勝文一定會出來參選。

不過，有親近連勝文的人士擔憂，連勝文參選黨魁可能會影響連家，更有人當面力勸連勝文，指連父親連戰已經做到副總統高度，連勝文實在不必要參與這一局。

國民黨主席選舉相關辦法預計5月5日會在中常會通過，6月初截止登記，屆時各路人馬將會亮牌、表態。

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