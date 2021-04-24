獨／藍黨魁戰　近連人士：若韓國瑜不選、連勝文就會選

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近期傳出，韓國瑜私下走訪中南部要角時，甚至問說「你覺得我選主席如何？」似乎在為參選做準備，不過，韓國瑜也面臨了3個關卡，第一，韓國瑜之前力挺的中廣董事長趙少康尚未宣布不選，第二，地方派系最關心的就是2022年縣市長選戰，韓國瑜若當主席，恐成民進黨提款機，對選情不利，第三，韓國瑜家人反對他參選，因此目前參選機率偏低。
與韓國瑜友好的連勝文也尚未鬆口是否會角逐黨魁，連勝文日前接受《NOWnews今日新聞》專訪時僅說，只要在登記之前決定就可以了，為何要急著宣布？
近連人士表示，連勝文只有一種可能不參選，那就是韓國瑜出來選，只要韓國瑜未出線，連勝文就一定會參選，與江啟臣或朱立倫目前皆無合作空間。
近連人士分析，若黨魁戰只有朱、江對決，江的勝算還是比較大，除了現任優勢之外，江啟臣宣示當「造王者」也是很大的優勢。
該人士說，主要是大家都知道朱立倫要有參選2024年總統的野心，若選朱當主席，2024年的總統候選人就幾乎一定是朱立倫，但朱立倫或黨內的任何一人，目前都沒有表現出那種捨我其誰的政治實力，當還沒有這種氛圍時，大家不想那麼快決定2024年人選，還是會傾向投給「造王者」江啟臣，而非朱立倫。在此情況下，由於連、江之間信任全無，朱立倫又與連勝文主張的專職黨主席說違背，連勝文一定會出來參選。
不過，有親近連勝文的人士擔憂，連勝文參選黨魁可能會影響連家，更有人當面力勸連勝文，指連父親連戰已經做到副總統高度，連勝文實在不必要參與這一局。
國民黨主席選舉相關辦法預計5月5日會在中常會通過，6月初截止登記，屆時各路人馬將會亮牌、表態。