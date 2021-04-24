翁立友許願今年終結單身　唱片公司預告喜訊

翁立友近日推出台語新專輯《放你飛》，到年底前已有

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場活動邀約，目前仍持續增加中，而翁立友日前出席「桃園熊讚飛鴿傳愛」公益演唱會。而他即將在母親節歡度46歲生日，他也分享心願：「

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翁立友在

公益演唱會上，一臉演唱了《

手中情》、《堅持》、《我問天》等曲，他還即興走下台，與粉絲大合唱。此外，人氣頗高的他，