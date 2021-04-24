翁立友許願今年終結單身　唱片公司預告喜訊

翁立友近日推出台語新專輯《放你飛》，到年底前已有20場活動邀約，目前仍持續增加中，而翁立友日前出席「桃園熊讚飛鴿傳愛」公益演唱會。而他即將在母親節歡度46歲生日，他也分享心願：「平安與健康是最大的心願，當然希望能終結單身，也期待能再次迎接挑戰。」唱片公司則透露，今年可望完成二度攻蛋的喜訊，目前正在申請中。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-04-24 21:00:00
翁立友在公益演唱會上，一臉演唱了《手中情》、《堅持》、《我問天》等曲，他還即興走下台，與粉絲大合唱。此外，人氣頗高的他，到年底前已有20場演出邀約，目前仍持續增加中，他表示：「不怕辛苦，只怕『心苦』，這些年來在歌壇一路走來，擔負著家計，忙碌奔波，雖然辛苦，但有著信念，堅持走過許多的轉折，站上舞台就是帶給大家歡樂。」
即將歡度46歲生日的翁立友笑說：「今年我的生日恰巧與母親節同日，其實我家是不過節日的，因為我深信如果有心，每天都是佳節。」提到生日願望，翁立友表示：「平安與健康最重要，當然期盼早日終結單身，趕快成家，希望好對象快出現，出道以來，演藝生涯歷經曲折坎坷起伏，體會到有伴侶的重要，更加珍惜要在乎，在乎自己的人。」而唱片公司則透露目前正在申請台北小巨蛋的時間，期望年底前能再度攻蛋，翁立友提到：「很驚喜，原本這個心願只是放在心中，沒想到這麼快就要實現了，感謝有這個福報，真的很開心啦，睽違四年，對不起讓大家久等了！」