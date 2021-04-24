快訊／印尼失聯潛艦53人恐罹難！軍方證實：尋獲殘骸零件

印尼海軍一艘載有53人的德製KRI Nanggala-402潛艦於21日在演習時失聯，印尼軍方表示艦上氧氣將於今（24）日凌晨耗盡，軍方稍早證實經連日搜尋，搜救人員已尋獲失聯潛艦的殘骸，代表潛艦已受嚴重損害沉沒，船上人員恐不幸罹難。

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印尼海軍參謀長尤多（Yudo Margono）宣布，印尼軍方於爪哇島與峇里島之間的峇里海峽北部發現殘骸，該潛艦失去動力後僅剩約3天的供氧量，然而在氧氣預計耗盡的今日凌晨前尚未尋獲潛艦下落，直至本日下午才發現潛艦破損零件，目前潛艦已從失蹤狀態，改為已沉沒。

▲印尼KRI Nanggala-402潛艦失蹤已數日，搜救行動仍在持續進行中，但隨著時間過去、潛艦儲備氧氣耗盡，艦上人員的生存希望越來越渺茫。（圖／美聯社／達志影像）

根據《中央社》報導，印尼政府網站資料顯示，1300噸的KRI Nanggala402潛艦是在1978年建造，這艘是德製209型油電混合動力攻擊潛艦，過去數十年在希臘、印度、阿根廷、土耳其等超過12個國家普遍使用。

這艘已服役44年的潛艦KRI Nanggala-402，21日準備魚雷試射演習期間在峇里島外海失聯，軍方派遣的搜救直升機22日清晨發現附近海域出現大片浮油。艦上共計53名官兵，官階最高者為第二艦隊潛艦部隊指揮官哈里（Harry Setyawan）上校，由於潛艦供氧量只夠供應船員至到24日凌晨三點，艦上人員獲救希望渺茫。（編輯：楊智傑）