「RM犯規王」李光洙遇車太鉉也沒轍 因為孫藝真投降了
南韓綜藝節目《Running Man》（RM）熱播超過10個年頭，深受世界各地觀眾喜愛，今（25日）中天綜合台播出的集數中，迎來成員的至親好友車太鉉、張東民、梁東根、李美珠、及新生代韓團TXT成員休寧凱、然竣等進行「友情之戰」。逗趣的是，車太鉉陷害「犯規王」李光洙，一句孫藝真成功打敗對方，整集笑料不斷。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-04-25 08:00:00
金鍾國和車太鉉是多年的好友，經常在各大節目合體展現好交情，睽違9年，車太鉉再度驚喜現身《Running Man》，一登場就讓金鍾國不停抱怨：「你怎麼會來！電話中為什麼不跟我說？」車太鉉反駁：「你不是沒問嗎？沒問就不用回答！通常婚後的生活都是這樣的！」此話一出，讓在場的有婦之夫都超有感，頻頻點頭表示贊同。
因上遍韓國各大綜藝節目，車太鉉自嘲是「綜藝順風車」，在玩遊戲「答非所問」關卡時，碰上「犯規王」李光洙，兩人對決戰況激烈，當車太鉉提及：「你拍攝《海盜2》時和孫藝真是不是關係不好？」問題一拋出讓李光洙說不出話，最終慘遭淘汰，他為此憤憤不平：「孫藝真根本沒有參與演出啊！怎麼可以問這個！」《Running Man》每周日晚間6點在中天綜合台播出。