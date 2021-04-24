唱到一半天團突現身！蔡依林自爆香閨情趣

茄子蛋擔任蔡依林演唱會嘉賓。（圖／記者葉政勳攝, 2021.04.24）
▲「金曲樂團」茄子蛋無預警現身蔡依林（右二）演唱會，2組人馬有趣互動逗樂全場歌迷。（圖／記者葉政勳攝, 2021.04.24）

記者吳雨婕/台北報導

2021-04-24 20:04:29｜2021-04-24 23:29:08

蔡依林從21日開始，一共5天在台北小巨蛋舉辦「Ugly Beauty 世界巡迴演唱會」，今（24）日迎來第3天，邀來嘉賓「金曲樂團」茄子蛋，兩組人馬表演歌曲《單身公害》、《浪流連》。此外，蔡依林也分享昨天在家休息一天的活動，自爆「在沙發上很忙」。

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蔡依林在演唱歌曲《單身公害》時，唱著唱著，茄子蛋驚喜從升降台登場，而茄子蛋的主唱阿斌一開始還緊張到不敢看蔡依林，合作結束後，蔡依林笑說與茄子蛋今天很像婚禮歌手，因為茄子蛋為了配合蔡依林，故意換上粉紅色衣服，她透露與茄子蛋彩排時，看見他們穿粉紅色服裝，講話聲音都高了八度。

▲茄子蛋擔任蔡依林演唱會嘉賓。（圖／記者葉政勳攝,
▲▼茄子蛋擔任蔡依林（上圖右、下圖左二）演唱會嘉賓。（圖／記者葉政勳攝, 2021.04.24）
▲茄子蛋擔任蔡依林演唱會嘉賓。（圖／記者葉政勳攝,
蔡依林也問道茄子蛋主唱阿斌：「我一直很好奇，茄子蛋的台語怎麼念？」現場立刻變成台語教學課，閒聊過後，蔡依林與茄子蛋合唱歌曲《浪流連》，看著台下歌迷非常捧場，蔡依林自信表示對於練習台語後的成果很滿意，並放話：「我下一次來出一張台語舞曲專輯好了。」隨即又說：「等個100年吧。」逗樂全場歌迷。

唱完《倒帶》蔡依林笑說：「這邊許願很有用，我有一個新的MV，點擊率...謝謝囉，我們有1萬個人，哈哈哈哈，大家點一點好不好？」而後她自爆昨晚休息一天的閨房情趣：「其實昨天就休息，我躺在沙發上，我在沙發上滿忙的，就拔拔草、摘摘花。」

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