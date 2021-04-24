CEO「自砍93%年薪」！保障員工起薪200萬　6年後現況曝光

▲（圖／翻攝Dan Price臉書）
▲普萊斯（Dan Price）為美國信用卡支付處理公司「Gravity Payments」的執行長，他更甘願自行減薪，替全體員工加薪。（圖／翻攝Dan Price臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-04-24 20:04:09｜2021-04-24 20:21:06

受薪階級最重視的，就是能夠領到手的薪水多寡。有一位美國CEO，在2015年時決定大砍自己的薪水，替所有基層員工大幅加薪，而6年過後的現在，公司的經營現況也揭曉。

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西雅圖信用卡支付處理公司「Gravity Payments」的執行長兼創辦人普萊斯（Dan Price），在2015年之前的年薪待遇高達110萬美元（約新台幣3千萬元），不過聽聞公司一位員工的遭遇後，他的想法產生了變化。

▲普萊斯（Dan
▲普萊斯（Dan Price）收到員工合資送的特斯拉。（圖／翻攝Dan Price臉書）
2015年普萊斯在與一位員工交談後，才發現對方因為經濟困難，只能偷偷在速食店兼職，更怕被公司得知開除。最終他深思後，決定增加基層員工的薪水，最低年薪從4萬美元（約新台幣114萬元）調至7萬美元（約新台幣200萬元），而這些資金缺口則從普萊斯的薪水扣除，最後他也同樣只領最低的7萬美元薪資。

當時普萊斯的作為，曾被部分媒體與酸民吐槽是「社會主義分子」，更認為他的公司未來前途多難。不過事實上「Gravity Payments」公司執行這項新的支薪政策後，5年之間公司最高薪與最低薪的差距則從原來的33倍降低為4倍，而營收卻增加了3倍，員工的買房率和生育率提高了10倍，員工人數更是從130人增加至200人。

▲普萊斯（Dan
▲普萊斯（Dan Price）的改革公司的給薪方式，成功讓公司經營狀況直線上升。（圖／翻攝Dan Price臉書）
更溫馨的是，新冠疫情爆發的初期，公司的收入曾一夕間暴跌55%，但他們撐著沒有裁員，因為普萊斯認為無薪假和裁員只會打擊士氣。不過幾乎所有員工都自願臨時減薪，再加上公司成功度過低谷，目前已經恢復原本的高薪。此外，普萊斯還曾收到公司員工存錢6個月合買的特斯拉（Tesla）汽車，整個公司就像大家庭一樣溫馨。（編輯：潘毅）

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