玖壹壹演唱會「大咖天王」坐台下！洋蔥尷尬褲破洞

玖壹壹今（24）日首登台北流行音樂中心舉辦「玖壹壹 LOCAL 不確定會不會巡迴演唱會」，3人穿上中式改良造型服，春風更特別染剪一頭金色的性格短髮登場。而天王周董周杰倫、Ella陳嘉樺、王陽明、蔡詩芸、柯有倫、八三夭、林明禎等藝人都到場觀看。此外，洋蔥前一晚在彩排時，因為跳得太賣力，讓褲子破了一個大洞，造型師因此連夜修補。
記者吳雨婕/台北報導
2021-04-24 21:32:01｜2021-04-24 21:57:09
開場就如同置身在電子花車上，屏幕秀出夜市、汽車旅館、夜總會、大舞廳名詞，他們以《邊緣人》、《富末代》、《你不愛我》揭開序幕，粉絲尖叫聲破表；緊接粉紅泡泡的《男子漢的浪漫》響起，他們耍萌拿起泡泡槍開射，再接力經典情歌《癡情男子漢》，首次來到北流開唱，健志熱情打招呼：「北流你們好嗎！」感謝粉絲到場支持觀看，打趣說：「謝謝你們放棄了Jolin、Lulu的演唱會，來到這邊看我們演出。」
曲風一轉現場瞬間來到電音疾速趴，3人瞬移站到舞台二樓高台處熱唱《鄉下來的》，讓全場氣氛掀到高潮，舞台佈置充滿許多台灣街頭意象，用貨櫃屋打造基底，噴上徵粗工、便當代訂、越南新娘等關鍵字廣告。有趣的是，前一晚彩排這段時，洋蔥因賣力跑跳導致右腿鼠蹊部破了一個大洞，當場大叫：「天啊，我褲子破了啦！」急忙求救卻被健志在旁揶揄：「快露出GG了。」造型師整夜急忙「補洞」才讓洋蔥今晚順利登台，但是沒想到今天褲子依舊破了。此外，對於周杰倫親臨演唱會現場，春風表示：「他說要來我就很緊張！緊張到挫賽！」