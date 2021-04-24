真是有拜有保庇 黃偉哲祈雨後 曾文水庫下雨了

因為對流雲系發展旺盛，中央氣象局發布大雨特報，南部山區及花蓮地區有局部大雨發生的機率。今(24日)台南市長黃偉哲上午前往安定保安宮上香祈雨，是不是有拜有保庇，台南真的下雨了。鳥友在曾文水庫拍照，也碰上下起雨，許久未下雨，民眾看到下雨都是開心驚呼。
記者林怡孜/台南報導
2021-04-24 22:04:46
黃偉哲後於臉書開心貼出，終於下雨了！他於上午9時許，到安定保安宮參加保生大帝天上聖母聖壽時，虔心祈求天降甘霖，結果台南曾文水庫集水區、南化、楠西、左鎮不久都下起了大雨。拍鳥俱樂部會長黃蜀婷說，24日下午有鳥友到曾文水庫拍野鳥，沒想到碰上瞬間大雨，大家見狀都很開心，也是因為太久沒下雨了，不僅擔心容易發生森林大火，對於民生生計上影響也很大。
黃偉哲表示，面對台灣半世紀以來最大的缺水危機，他要求多找水、多節水、多調水，用三大原則抗旱，並指派副秘書長邱忠川率領工務局、水利局、環保局、經發局、自來水公司聯手積極尋找水源。近幾日不斷尋找大型建築工地所汲取的地下水進行檢測，從4月21至23日共在3處工地找到水源，經自來水公司初步檢驗現場水質尚符合民生用水，已指示先設置一台大型RO淨水設備，趕在5月15日開始運作，每日可提供1,330噸水量注入自來水管線使用。但在旱象尚未解除之前，市民朋友還是要節約用水，多加利用再生水源，共同抗旱。
工務局表示，為因應缺水危機，該局積極尋求有可能汲取的水源，已邀集不動產開發公會、營造業同業公會、自來水公司及府內相關單位等協助，希望建築工地開挖地下室需要抽取之地下水能夠加以利用。目前已有13個工地共襄盛舉，工務局將儘速安排時前往抽檢。