2021 Red Bull BCOne 台灣決賽　台灣冠軍出爐！

B-Boy 孫振和B-Girl 張雅涵成功奪下台灣冠軍頭銜，將一同代表台灣迎戰11月5-6日於波蘭格但斯克舉辦的BC One世界總決賽，與各國冠軍共同挑戰巔峰。 （圖／Red Bull提供）
▲B-Boy 孫振和B-Girl 張雅涵成功奪下台灣冠軍頭銜，將一同代表台灣迎戰11月5-6日於波蘭格但斯克舉辦的BC One世界總決賽，與各國冠軍共同挑戰巔峰。 （圖／Red Bull提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-04-24 23:12:01｜2021-04-24 23:38:45

世界級賽事Red Bull BC One Cypher Taiwan睽違3年隆重回歸，強勢集結全台灣精銳B-Boy及B-Girl在松山文創園區捉對廝殺，奮力搶奪總決賽門票。在現場超過700位觀眾屏息注目之下，B-Boy 孫振和B-Girl 張雅涵成功奪下台灣冠軍頭銜，將一同代表台灣迎戰11月5-6日於波蘭格但斯克舉辦的BC One世界總決賽，與各國冠軍共同挑戰巔峰。 

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▲B-Boy
▲B-Boy 孫振和B-Girl 張雅涵成功奪下台灣冠軍頭銜，將一同代表台灣迎戰11月5-6日於波蘭格但斯克舉辦的BC One世界總決賽，與各國冠軍共同挑戰巔峰。 （圖／Red Bull提供）
 

今日Red Bull BC One在台舉辦決賽，共計158位B-Boy到場參加海選，決賽現場則吸引超過700位觀眾親臨觀賽。Red Bull BC One Cypher Taiwan由B-Boy 孫振和B-Girl 張雅涵脫穎而出，來自Taoyuan City Breaker的B-Girl 張雅涵在八強賽中就獲得最高呼聲，以高難度的拋move輾壓對手，一路闖關奪冠。對於奪冠的心情，雅涵分享：「我最大的敵人是自己，今天在舞台上的所有表現，我都希望可以超越過往的自己，很開心可以有這個機會去更大舞台。」

而KGB舞團的B-Boy孫振則是首次參賽就勝出，一聽到奪冠瞬間便激動落淚，透露自己習舞10年來一直都夢想參賽Red Bull BC One，但過往都剛好因受傷或有狀況而無法參賽，表示：「很高興睽違三年Red Bull BC One又回來了，這次我認為我是以最好的狀態來參賽，身體狀況很好，也有充分的準備，在宣布冠軍的時刻，我真的很高興，夢想實現了！」本來就有私交的兩位冠軍更在比賽前約好，若是一起奪冠，兩個人要找時間私下互尬三招，互相勉勵、一同準備前往波蘭參加世界決賽。 

對於台灣決賽的激烈戰況，評審B-Boy柏均老師分享這次兩位男女冠軍奪冠的關鍵：「B-Boy 孫振在冠亞軍賽的表現可以說是零失誤，他不論是Powermoves、小地板動作都完美且流暢地呈現，而且更在細節中以創意的招式來做出與對手的區隔，因此評審一致投票給他。」更近一步鼓勵孫振在世界決賽前加緊練習，他相信他的表現在國際上是有很具競爭力的。對於B-Girl 張雅涵，柏均老師認為：「雅涵在每一回合的都有安排有亮點的Powermoves，這點讓大家都印象深刻。不過建議要多加練習，不只是做出厲害的招式，而要練到位，抓出感覺和味道。」此外，事後雅涵也要去請教柏均老師針對今天表現提供建議，柏均老師建議要更加深入了解Breaking文化和知識背景，在比賽中，不只是動作招式，也要注重整體形象的呈現。 

▲B-Boy
▲B-Boy 孫振和B-Girl 張雅涵成功奪下台灣冠軍頭銜，將一同代表台灣迎戰11月5-6日於波蘭格但斯克舉辦的BC One世界總決賽，與各國冠軍共同挑戰巔峰。 （圖／Red Bull提供）

 此外，對於巴黎奧運首次納入霹靂舞，作為奧運選手的B-Boy孫振也分享自己的野心：「很高興Breaking可以推廣成為更大眾的運動，就像是籃球、棒球一般，相當期待！我的夢想就是希望能夠成為像王建民這類聞名國際的明星運動員。」 

 Red Bull BC One為一對一Battle最高殿堂，自2004年於瑞士比爾（Biel）誕生，舉辦至今已累計超過上萬名B-Boys和B-Girls報名參加，且已於全球各大城市舉辦了17場世界總決賽；2021年Red Bull BC One將在全球30個國家/地區舉辦了60場預選賽，並宣布第18屆將於11月5日至6日前往波蘭格但斯克城市舉辦世界總決賽，集結各國頂尖選手躋身世界舞台爭奪冠軍。 

▲B-Boy
▲B-Boy 孫振和B-Girl 張雅涵成功奪下台灣冠軍頭銜，將一同代表台灣迎戰11月5-6日於波蘭格但斯克舉辦的BC One世界總決賽，與各國冠軍共同挑戰巔峰。 （圖／Red Bull提供）
 

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