2021 Red Bull BCOne 台灣決賽　台灣冠軍出爐！

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▲B-Boy 孫振和B-Girl 張雅涵成功奪下台灣冠軍頭銜，將一同代表台灣迎戰11月5-6日於波蘭格但斯克舉辦的BC One世界總決賽，與各國冠軍共同挑戰巔峰。 （圖／Red Bull提供）

× ▲B-Boy 孫振和B-Girl 張雅涵成功奪下台灣冠軍頭銜，將一同代表台灣迎戰11月5-6日於波蘭格但斯克舉辦的BC One世界總決賽，與各國冠軍共同挑戰巔峰。 （圖／Red Bull提供）

對於台灣決賽的激烈戰況，評審B-Boy柏均老師分享這次兩位男女冠軍奪冠的關鍵：「B-Boy 孫振在冠亞軍賽的表現可以說是零失誤，他不論是Powermoves、小地板動作都完美且流暢地呈現，而且更在細節中以創意的招式來做出與對手的區隔，因此評審一致投票給他。」更近一步鼓勵孫振在世界決賽前加緊練習，他相信他的表現在國際上是有很具競爭力的。對於B-Girl 張雅涵，柏均老師認為：「雅涵在每一回合的都有安排有亮點的Powermoves，這點讓大家都印象深刻。不過建議要多加練習，不只是做出厲害的招式，而要練到位，抓出感覺和味道。」此外，事後雅涵也要去請教柏均老師針對今天表現提供建議，柏均老師建議要更加深入了解Breaking文化和知識背景，在比賽中，不只是動作招式，也要注重整體形象的呈現。





▲B-Boy 孫振和B-Girl 張雅涵成功奪下台灣冠軍頭銜，將一同代表台灣迎戰11月5-6日於波蘭格但斯克舉辦的BC One世界總決賽，與各國冠軍共同挑戰巔峰。 （圖／Red Bull提供）

× ▲B-Boy 孫振和B-Girl 張雅涵成功奪下台灣冠軍頭銜，將一同代表台灣迎戰11月5-6日於波蘭格但斯克舉辦的BC One世界總決賽，與各國冠軍共同挑戰巔峰。 （圖／Red Bull提供）

此外，對於巴黎奧運首次納入霹靂舞，作為奧運選手的B-Boy孫振也分享自己的野心：「很高興Breaking可以推廣成為更大眾的運動，就像是籃球、棒球一般，相當期待！我的夢想就是希望能夠成為像王建民這類聞名國際的明星運動員。」





Red Bull BC One為一對一Battle最高殿堂，自2004年於瑞士比爾（Biel）誕生，舉辦至今已累計超過上萬名B-Boys和B-Girls報名參加，且已於全球各大城市舉辦了17場世界總決賽；2021年Red Bull BC One將在全球30個國家/地區舉辦了60場預選賽，並宣布第18屆將於11月5日至6日前往波蘭格但斯克城市舉辦世界總決賽，集結各國頂尖選手躋身世界舞台爭奪冠軍。





▲B-Boy 孫振和B-Girl 張雅涵成功奪下台灣冠軍頭銜，將一同代表台灣迎戰11月5-6日於波蘭格但斯克舉辦的BC One世界總決賽，與各國冠軍共同挑戰巔峰。 （圖／Red Bull提供）