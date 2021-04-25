蘋果新配件AirTag亮相　台灣非首波開賣再等等

▲AirTag已在台灣官網上亮相。（翻攝蘋果官網）
▲AirTag已在台灣官網上亮相。（翻攝蘋果官網）

中央社

2021-04-25 09:12:12

（中央社記者吳家豪台北21日電）蘋果發表會今天登場，除了更新Apple TV 4K、iMac、iPad Pro等主要產品，傳聞已久的藍牙追蹤器AirTag終於正式亮相，只不過台灣並非首波開賣市場，想入手的用戶還得再等等。

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蘋果線上發表會由軟體服務開場，先宣布推出Apple Podcasts訂閱制，能獲得各種由創作者提供的福利，例如無廣告收聽、額外內容，或新系列的搶先與獨家收聽。

發表會第一個推出的硬體是AirTag，搭配「尋找」App能協助持續追蹤並尋找重要物品。使用者可以在地圖上看到物品目前所在位置和最近一次已知位置，如果使用者遺失物品，且是在藍牙範圍之內，可以使用「尋找」App從AirTag 播放聲音來得知物品所在位置。使用者也可以請Siri尋找物品，如果東西就在附近，AirTag會播放聲音。

AirTag單個售價新台幣990元、4個裝售價3390元，將於日後在台灣發售。

蘋果全球iPhone產品行銷資深副總裁德蘭斯（Kaiann Drance）表示，AirTag的設計具備絕佳的尋回體驗和內建的隱私與安全功能，提供顧客另一種運用蘋果生態系統資源的方式，讓iPhone更加無所不能。

蘋果也發表紫色外觀iPhone 12與iPhone 12 mini，搭載iOS 14.5，提供配戴口罩時可使用Apple Watch解鎖iPhone的功能；語音助理Siri不再有預設聲音，將提供更多元化的英文語音選項。台灣在第一波開賣市場名單內，將於4月23日開放預訂，4月30日開始供貨。

此外，蘋果也擴大搭載自家設計M1晶片的產品陣容，導入桌上型電腦iMac及平板電腦iPad Pro。新一代iPad Pro搭載全新的超廣角前鏡頭，具備「人物居中」新功能，可以自動將使用者維持在畫面裡，提升視訊的參與感。新的iPad Pro將於日後在台灣開放訂購。

新iPad Pro搭載Liquid Retina XDR顯示器，採用Mini LED（次毫米發光二極體）設計，在整個顯示器背面使用超過1萬個LED，全螢幕亮度高達1000尼特、峰值亮度達1600尼特，對比度則是100萬比1。（編輯：趙蔚蘭）1100421



蘋果發表會今天登場，除了更新Apple TV 4K、iMac、iPad Pro等主要產品，傳聞已久的藍牙追蹤器AirTag終於正式亮相，只不過台灣並非首波開賣市場，想入手的用戶還得再等等。
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