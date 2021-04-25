NBA／太慘！對勇士又傷一人 金塊先發雙衛都進傷兵名單
丹佛金塊近期不斷出現傷兵，在之前主控Jamal Murray受傷後，昨天得分後衛Will Barton也因為大腿肌拉傷而退場，在檢測後他預計將缺席數場比賽，沒有回歸時間表。
記者黃建霖/綜合報導
2021-04-25 09:43:25
金塊這幾年慢慢培養陣中年輕主力，產生出優異的化學效應，去年殺進到西區決賽，今年透過交易得到「最強亞軍」Aaron Gordon，本希望能更上一層樓，沒想到接連出現先發球員受傷的情形。
Murray此前在Stephen Curry的紀錄之夜因左膝十字韌帶撕裂，而確定本季報銷，讓球隊戰力大大折損；而在昨天又是對勇士，Barton才打了不到1分鐘就因為大腿肌腱不舒服而退場，檢查後確定有拉傷的的情形。
目前不確定Barton到底有沒有辦法在這一季回歸，本季他們兩人擔綱的後場組合，場均合計可為金塊貢獻將進34分、8助攻、8籃板，投進4.5顆三分球。
金塊目前以38勝21敗排西區第4，並領先第5的湖人有3場勝差，但如果排名不變，他們首輪就要對上衛冕軍。如此艱難的系列賽，若是兩大後衛都不能上，恐怕戰局對他們相當不利。