當沖爆巨量！謝金河形容台股像超級大賭場　籲政府要當心

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於股市天量，謝金河說他一看當沖交易量高達4847.21億元，參與當沖總戶數150.22萬戶，就知道這個天量是當沖客沖出來的，問題不會很大，整理多時的電子股挺身而出，指數仍大漲逾200點。不過，這個當沖浮現出來的問題，似乎值得大家來檢討面對。
謝金河分析小英政府上任後，為提振股市，在2017年4月26日通過當沖降稅，稅率從千分之3減半，當沖逐漸活絡，2016年當沖占市場比重9.63%，17年上升至18.67%，18年到28.9%，19年到26.26%，去年上升31.04%，如果用22日的4847億來算，當沖交易占比重63.15%，這絕對不是一個正常現象。
謝金河更指出當沖火熱，股市投資的味道漸稀，反而變得像是一個超級大賭場，政府像是抽頭的莊家，去年證交稅收高達899億，今年第一季就抽到559億元的稅，這個抽頭實在太好賺了。現在當沖這麼熱，還需要稅負減半的獎勵嗎？這個當沖降稅在今年底前結束，還要再延續？
他還談到這些年，很多人以小搏大，希望靠當沖致富，但聽說很多人沖了兩三個月就輸光了。過去幾十年來，他常常呼籲政府要對長期投資者減稅，例如一家公司股票若持股逾5年或10年，應該可以得到稅負的減免，但政府卻反向對當沖投機客租稅減半，對長期投資者課重稅，這個先衡景象，在台股出現7657億天量，4847億當沖巨量的時候，財政部及金管會應正視，而且，蘇院長及蔡總統也要注意這個數字背後隱藏的問題。