東協就緬甸危機達成5點共識　歐盟：令人鼓舞的一步

東南亞國協/緬甸/軍事政變/領導人會議
▲東南亞國協（ASEAN）週六（24）於印尼雅加達召開領導人特別會議，就緬甸議題達成5項共識。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-25 10:43:18

東南亞國協（ASEAN）週六（24）於印尼雅加達召開領導人特別會議，就緬甸議題達成5項共識，包括制止暴力、進行建設性對話、東協派出特使促進對話、展開人道主義援助、派遣特使訪問緬甸等，然而緬甸軍方並未回應停止殺害示威平民、釋放政治犯的要求。東協坦言，解決緬甸問題仍需要許多時間，但歐盟（EU）樂觀表示，這是令人鼓舞的一步。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《路透社》報導，馬來西亞總理慕尤丁（Muhyiddin Yassin）在東協領導人會議後向媒體表示，緬甸軍方領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）也參與了會議，「這在我們的意料之外」。東協領導人們不願過度譴責敏昂萊的問題，因為現在不是追究誰造成了緬甸現今的局面的時候，重點是遏止暴力，而敏昂萊同意了這項要求。

東協領導人希望敏昂萊能夠承諾限制安全部隊的行為，據示威團體統計，自2月1日的軍事政變至今，已至少745人因參與「公民不服從」示威而被殺害。同時，東協也希望緬甸軍政府釋放被關押的政治犯。

根據東協輪值主席汶萊的官方聲明，東協與緬甸軍政府在5方面達成共識：遏止暴力、各方進行建設性對話、東協將派遣特使促進對話，訪問緬甸並展開援助。雖然慕尤丁向記者表達東協領導人對緬甸政治犯的關切，新加坡總理李顯龍也表示，敏昂萊確實聽到了東協領袖們的要求，但這5項共識中沒有提及政治犯議題。

李顯龍指出，解決緬甸危機還有很長的路要走，因為「停止暴力、釋放政治犯」說得容易，但實際行動又是另外一回事。

緬甸問題自2月爆發軍事政變至今歷時2個多月，聯合國（UN）、中國、美國都認為東協是與軍政府直接接觸的最佳方法。歐盟（EU）外交與安全政策代表波瑞爾（Josep Borrell）發表聲明表示，東協與緬甸方達成的5點共識，是解決緬甸危機令人鼓舞的一步，歐盟與東協一同呼籲立刻聽暴力、開啟建設性談話，並且尋找和平解決方案。

波瑞爾表示，東協派遣特使促進緬甸各方對話是非常重要的一項承諾，消弭各派間的矛盾，避免緬甸危機爆發，同時，緬甸也迫切需要東協的人道主義救援。

對於東協與緬甸軍政府達成5點共識，緬甸軍方經營的官方媒體「Myawaddy TV」24日晚間報導稱，敏昂萊出席東協領導人會議，緬甸將在不同議題上與東協密切合作，包括「政治過渡」以及未來將落實的進程。

緬甸民族團結政府（NUG）則表示樂見東協與緬甸達成共識，但強調必須追究軍政府落實相關承諾的責任。組織發言人莎莎（Sasa）表示，期待東協能夠堅決採取行動、落實共識，恢復緬甸的民主。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

繼續作答
下列哪一件事情讓你覺得最扯？

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

繼續作答
即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

繼續作答

PK擂台

你認爲《跟蹤騷擾防制法》上路是否能預防犯罪？

不能
30.59%69.41%
2021-04-24-2021-04-26
即時
推薦閱讀