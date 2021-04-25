東協就緬甸危機達成5點共識　歐盟：令人鼓舞的一步

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東協領導人希望敏昂萊能夠承諾限制安全部隊的行為，據示威團體統計，自2月1日的軍事政變至今，已至少745人因參與「公民不服從」示威而被殺害。同時，東協也希望緬甸軍政府釋放被關押的政治犯。
根據東協輪值主席汶萊的官方聲明，東協與緬甸軍政府在5方面達成共識：遏止暴力、各方進行建設性對話、東協將派遣特使促進對話，訪問緬甸並展開援助。雖然慕尤丁向記者表達東協領導人對緬甸政治犯的關切，新加坡總理李顯龍也表示，敏昂萊確實聽到了東協領袖們的要求，但這5項共識中沒有提及政治犯議題。
李顯龍指出，解決緬甸危機還有很長的路要走，因為「停止暴力、釋放政治犯」說得容易，但實際行動又是另外一回事。
緬甸問題自2月爆發軍事政變至今歷時2個多月，聯合國（UN）、中國、美國都認為東協是與軍政府直接接觸的最佳方法。歐盟（EU）外交與安全政策代表波瑞爾（Josep Borrell）發表聲明表示，東協與緬甸方達成的5點共識，是解決緬甸危機令人鼓舞的一步，歐盟與東協一同呼籲立刻聽暴力、開啟建設性談話，並且尋找和平解決方案。
波瑞爾表示，東協派遣特使促進緬甸各方對話是非常重要的一項承諾，消弭各派間的矛盾，避免緬甸危機爆發，同時，緬甸也迫切需要東協的人道主義救援。
對於東協與緬甸軍政府達成5點共識，緬甸軍方經營的官方媒體「Myawaddy TV」24日晚間報導稱，敏昂萊出席東協領導人會議，緬甸將在不同議題上與東協密切合作，包括「政治過渡」以及未來將落實的進程。
緬甸民族團結政府（NUG）則表示樂見東協與緬甸達成共識，但強調必須追究軍政府落實相關承諾的責任。組織發言人莎莎（Sasa）表示，期待東協能夠堅決採取行動、落實共識，恢復緬甸的民主。