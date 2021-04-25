企業女壘開打　林志霙三分砲助嘉南鷹開胡

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儘管去年賽事，新世紀黃蜂在冠軍戰第七場受到壓制而把冠軍拱手讓人，但這場「女皇蜂」展現鬥志，林鳳珍開轟後帶動氣勢，陳詩婷、沈嘉玟都有雙安演出，才順利逆轉。
此役由嘉南鷹後攻，首局大砲李思詩就轟出2分砲，一棒幫助嘉南鷹先馳得點。3局上張嘉芸安打後，盜壘成功，再利用何欹璠敲出中外野二壘安打，疑口氣又攻下2分。
嘉南鷹先發投手邱安汝主投3局無失分，表現亮眼，不過換投後，新世紀黃蜂由林鳳珍在4局上開轟，加上呂雪梅、陳詩婷連續安打串聯，追回2分。
新世紀黃蜂6局上演出大反攻，林鳳珍獲保送後，陳詩婷左外野安打上壘，沈嘉玟敲出追平安打，加上石婕珮致勝安打，最終以5:4逆轉擊敗福添福嘉南鷹。
魏亦庭先發2.2局失4分，無關勝敗，後援投手朱怡珊苦撐4.1局無失分，被打2安打，1保送，2三振，拿下勝投。
賽後MVP由石婕珮拿下，回到熟悉的黃蜂隊，她表示：「當下那個打席壓力很大，不過回到母隊，很有安定感。」對於自己今天也有2次美技表現，她說：「除了有站位，還有佈陣，以及針對對手習性去守備。」
2021企業女子壘球聯賽首日第二場賽事，由新北凱撒出戰台北臺產，新北凱撒推出外援，義大利籍的國手Lisa Banse（麗莎）先發，雖然她僅投3.1局失2分就提前退場，不過後援的翁子晴3.2局無失分，也拿下勝投，最終凱撒勇士也以6:2贏球。
這場Lisa Banse狀況並不差，不過似乎受到天氣炎熱影響，4局下投出觸身球後就被換下場，總教練林德隆認為，「畢竟這是她第一次上場，可能天氣或流汗有影響她。」
而翁子晴表現不錯，林德隆說：「她表現不會輸洋將，去年投手不足，也影響我們戰力，今年也補強了這一點。」
首局新北凱撒就有攻勢，姜婷恩、楊安淇連續安打上壘，蘇奕璇觸擊短打推進，陳家宜敲二案壘滾地球先馳得點。
不過台北臺產3局下利用林沛昀右外野安打追平比數，4局下再度突破Lisa投球，吳亭葳敲安後，Lisa卻控球失準投出觸身球，雖然新北凱撒換上翁子晴上場，余姵瑤偷點敲出三壘滾地球，造成傳球失誤，讓台北臺產超前比分。
但是新北凱撒並未放棄，5局上范芸瑄左外野安打上壘，姜婷恩、楊安淇打線再度串聯，單局4支安打又打回3分奠定勝基。
翁子晴後援3.2局只被打1支安打，4次三振拿下勝投，Lisa賽後表示：「這是場好比賽，我的狀況算不錯，雖然不是百分百，但我認為還可以適應。」
2021企業女子壘球聯賽首日第三場賽事，福添福嘉南鷹遭遇來勢洶洶的臺中企聯虎，「女鷹」們也發揮全體戰力，在隊長林志霙轟出三分砲帶領下，終場以7:3贏球，順利扳回一城。
一日兩戰其實對體力負擔也有點大，不過嘉南鷹這場依舊一開賽就處於落後劣勢，先發投手杜雅婷首局就遇到亂流，被陳雨庭、林倢妤連續安打攻佔得點圈，此時雙盜壘戰術，也讓嘉南鷹發生暴傳送分，陳安心適時安打，單局攻下2分。
不過嘉南鷹靠著何欹璠敲安、林志霙獲保送，李思詩中外野安打先馳得點，游佩昀二壘安打一口氣打回3分反超。
臺中企聯虎次局又靠林倢妤敲安追平比數，不過嘉南鷹再度反擊，陳喜晏左外野安打、張嘉芸獲保送，林志霙左外野三分砲一口氣奠定勝基。
6局下江慧娟敲出中外野二壘安打，再度攻佔得點圈，游佩昀中外野安打，代打的葉貴萍敲出高飛犧牲打，再下一城，讓嘉南鷹順利開胡。
賽後嘉南鷹總教練曾信彰表示：「這兩場打擊方面都有斷層，尤其是上半場得分後可能有鬆懈，這部分要再改善，不過第一場4分領先被逆轉有點影響氣勢。」
游擊手陳喜晏也有美技演出，曾信彰認為，她現在就讀埔里高工，才高一而已，我們也是看她頭腦不錯，未來也很有潛力。