印度爆發「疫情海嘯」！政府卻要求推特刪除批評防疫貼文

印度 新冠肺炎 印度疫情
▲印度近期新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，醫療系統不堪負荷，許多病患只能躺在路邊吸氧氣。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-25 11:26:53

印度近期因新型冠狀病毒（COVID-19）變種病毒株，疫情急劇升溫，連續3天刷新單日新增確診病例最高紀錄，週六（24）新增逾34萬例、2624例死亡，當地傳出因為染疫死亡的人數太多，火葬場需全力運作。嚴重的疫情讓許多印度網友在社群平台上批評政府防疫不力，印度政府因此要求推特（Twitter）推特刪除數十條批評政府的文章。

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《路透社》報導，哈佛大學數據庫「Lumen」揭露，印度政府於23日引用2000年發布的《資訊技術法》，緊急下令對推特發文進行審查，當天共21條推文受到影響，國會議員萊迪（Revnath Reddy）、電影製作人達斯（Avinash Das）等人被列入審查名單。

報導指，推特於週四（22）、週五（23）共移除52則批評印度政府的推文，其中不乏當地國會議員、地方政府官員、演員、導演等人的評論。西孟加拉邦政府部長加塔克（Moloy Ghatak）在推特上寫道，「印度永遠不會原諒總理莫迪（Narendra Modi）淡化疫情嚴重性的行為，他的管理不當導致許多人死去。而在印度經歷危機的同時，莫迪決定要出口上百萬劑疫苗。」

▲（圖／翻攝自Twitter）
▲西孟加拉邦政府部長加塔克（Moloy Ghatak）在推特上批評印度總理莫迪防疫不力。（圖／翻攝自Twitter）
推特發言人透過電子郵件回應，公司收到法律要求後，將根據推特規則與當地法律進行審查，如果推文內容違反推特規則，該推文將會被移除。但如果推文違反（印度）特定法律，但未違反推特規則，公司可能只會限制在印度的用戶取得內容。推特已通知相關帳戶有關推文背影藏以及相關法律規定等。

《路透社》指出，印度目前正在「疫情海嘯」中，由於醫療系統資金不足，在首都新德里平均每4分鐘就有一位確診患者死亡，而全印度的醫療系統也面臨崩潰，不少醫院都缺乏氧氣桶、院內床位不堪負荷，一些病患甚至只能坐在路邊吸氧。

印度衛生專家表示，印度冬季時每天約新增1萬例確診，當時政府就認為疫情「受到控制」，因此取消集會限制，包括地方會舉的造勢活動，然而印度出現變種病毒導致疫情急劇升溫，週六（24）印度衛生部門通報新增34萬6786例、2624人死亡，全國累計18萬9544例死亡。

▲印度近期爆發大規模新冠肺炎（COVID-19）疫情，大量的人口染疫而死亡，各地的火葬場不堪負荷，只好在戶外進行火葬。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度近期爆發大規模新冠肺炎（COVID-19）疫情，大量的人口染疫而死亡，各地的火葬場不堪負荷，只好在戶外進行火葬。（圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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