印度爆發「疫情海嘯」！政府卻要求推特刪除批評防疫貼文

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報導指，推特於週四（22）、週五（23）共移除52則批評印度政府的推文，其中不乏當地國會議員、地方政府官員、演員、導演等人的評論。西孟加拉邦政府部長加塔克（Moloy Ghatak）在推特上寫道，「印度永遠不會原諒總理莫迪（Narendra Modi）淡化疫情嚴重性的行為，他的管理不當導致許多人死去。而在印度經歷危機的同時，莫迪決定要出口上百萬劑疫苗。」
推特發言人透過電子郵件回應，公司收到法律要求後，將根據推特規則與當地法律進行審查，如果推文內容違反推特規則，該推文將會被移除。但如果推文違反（印度）特定法律，但未違反推特規則，公司可能只會限制在印度的用戶取得內容。推特已通知相關帳戶有關推文背影藏以及相關法律規定等。
《路透社》指出，印度目前正在「疫情海嘯」中，由於醫療系統資金不足，在首都新德里平均每4分鐘就有一位確診患者死亡，而全印度的醫療系統也面臨崩潰，不少醫院都缺乏氧氣桶、院內床位不堪負荷，一些病患甚至只能坐在路邊吸氧。
印度衛生專家表示，印度冬季時每天約新增1萬例確診，當時政府就認為疫情「受到控制」，因此取消集會限制，包括地方會舉的造勢活動，然而印度出現變種病毒導致疫情急劇升溫，週六（24）印度衛生部門通報新增34萬6786例、2624人死亡，全國累計18萬9544例死亡。
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