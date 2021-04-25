歐盟聲明關切中國「船海」 中方駁斥：南海局勢很穩定
中國近期不斷加強在南海的控制力，上個月中國部署超過200艘有著漁船外表，卻行動快速、搭載自動化武器的「小藍人」，集結在中國、菲律賓與越南都宣稱擁有主權的牛軛礁（Whitsun Reef），引起區域局勢緊張。歐盟（EU）週六（24）發表聲明表達關注，卻遭到中方駁斥，要求歐盟停止「搬弄是非、挑撥離間」。
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-04-25 12:16:00
歐洲對外事務部（European External Action Service，EEAS）發表聲明指，中國大型船隻在南海，包括牛軛礁等區域集結，已經導致南海緊張局勢。歐盟致力於確保《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）規範下的印度－太平洋地區安全、開放以及航行自由。
歐盟重申反對任何影響區域穩定、國際規範秩序的單邊行為，敦促所有相關方面透過和平方法與國際規範解決紛爭，特別是透過《聯合國海洋法公約》的機制，同時歐盟特別回顧2016年7月12日根據該公約進行仲裁。2016年海牙仲裁法院（PCA）就菲律賓提出的南海仲裁案決定，否定中國長期堅持對南海的「九段線」權利。
對於歐盟的關切，中國駐歐盟使團發言人24日回應，牛軛礁是中國南沙群島的一部分，該礁及其附近海域向來是中方漁船的重要作業區和避風點，近期中方漁船在那裡作業、避風合理合法，否認歐盟「（中方）危及地區和平穩定」的指控。
中方發言人指，中國在南海的主權和權益是長期歷史過程中形成的，符合國際法。所謂南海仲裁庭一開始就是建立在菲律賓違法行為和非法訴求基礎上，不具備合法性。因此，中方不接受、不承認該裁決，堅決反對任何基於該裁決的主張和行動。
中國駐歐盟使團強調，南海現在「局勢穩定」，中方同包括菲律賓在內的地區國家保持密切溝通，且南海面臨的不穩定因素和安全風險主要來自域外。南海不應成為個別國家對華（中國）遏制打壓的工具，更不應成為大國競爭的角力場。中方敦促，歐方尊重地區國家間妥善處理分歧、維護南海局勢穩定的努力，停止搬弄是非、挑撥離間。