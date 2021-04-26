奧斯卡／亞曼達塞佛瑞深V好兇　「白寡婦」高冷女神尬場

▲亞曼達塞佛瑞（左圖）、凡妮莎柯比是紅毯焦點。（圖／美聯社）
▲亞曼達塞佛瑞（左圖）、凡妮莎柯比是紅毯焦點。（圖／美聯社）

娛樂中心／綜合報導

2021-04-26 10:02:41｜2021-04-26 15:45:31

第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今（26日）在洛杉磯柯達戲院、洛杉磯市中心聯合車站舉行，星光大道台灣時間凌晨6點登場，由於影藝學院堅持不採視訊授獎，大明星們也都親自出席，場內場外防疫採最高規格，這也是疫情爆發後，好萊塢難得舉辦的大型實體活動。

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影藝學院表示，典禮視同大型電視節目錄影，因此被鏡頭拍到的來賓不用戴口罩，但其他參與者仍要遵守防疫規定。以《曼克》入圍女配角的亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried），一身血紅色深V禮服亮相，大秀雪白美胸及事業線；準影后凱莉穆利根（Carey Mulligan）穿亮金色平口晚裝，中空細節簡約又性感。

▲亞曼達塞佛瑞一身喜氣。（圖／美聯社）
▲亞曼達塞佛瑞一身喜氣。（圖／美聯社）
▲凱莉穆利根以《花漾女子》搶影后。（圖／The
▲▼凱莉穆利根以《花漾女子》搶影后。（圖／The Academy IG）
▲▼凱莉穆利根以《花漾女子》搶影后。（圖／The
同樣問鼎女主角的凡妮莎柯比（Vanessa Kirby），以淡粉色低胸戰袍踏上紅毯，乾淨的髮型和濃妝流露冰山美人氣質，其他受矚目的還有幾乎篤定奪女配角的韓國戲精尹汝貞、與同片飾演她女兒的韓藝璃一同與會，尹汝貞選穿深藍禮服，典雅時尚，面對鏡頭笑得燦爛。（編輯：楊穎軒）

▲凡妮莎柯比走高冷路線。（圖／美聯社）
▲▼凡妮莎柯比走高冷路線。（圖／美聯社）
▲▼凡妮莎柯比走高冷路線。（圖／美聯社）
▲尹汝貞拿獎呼聲高。（圖／美聯社）
▲尹汝貞拿獎呼聲高。（圖／美聯社）
▲《夢想之地》8歲韓裔童星艾倫金（左）和和母親一起出席奧斯卡盛會。（圖／The
▲《夢想之地》8歲韓裔童星艾倫金（左）和和母親一起出席奧斯卡盛會。（圖／The Academy IG）
▲頒獎嘉賓千黛亞（Zendaya）鵝黃色戰袍十分醒目。（圖／The
▲頒獎嘉賓千黛亞（Zendaya）鵝黃色戰袍十分醒目。（圖／The Academy IG）
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