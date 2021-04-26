奧斯卡／亞曼達塞佛瑞深V好兇 「白寡婦」高冷女神尬場
第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今（26日）在洛杉磯柯達戲院、洛杉磯市中心聯合車站舉行，星光大道台灣時間凌晨6點登場，由於影藝學院堅持不採視訊授獎，大明星們也都親自出席，場內場外防疫採最高規格，這也是疫情爆發後，好萊塢難得舉辦的大型實體活動。
娛樂中心／綜合報導
2021-04-26 10:02:41｜2021-04-26 15:45:31
影藝學院表示，典禮視同大型電視節目錄影，因此被鏡頭拍到的來賓不用戴口罩，但其他參與者仍要遵守防疫規定。以《曼克》入圍女配角的亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried），一身血紅色深V禮服亮相，大秀雪白美胸及事業線；準影后凱莉穆利根（Carey Mulligan）穿亮金色平口晚裝，中空細節簡約又性感。
同樣問鼎女主角的凡妮莎柯比（Vanessa Kirby），以淡粉色低胸戰袍踏上紅毯，乾淨的髮型和濃妝流露冰山美人氣質，其他受矚目的還有幾乎篤定奪女配角的韓國戲精尹汝貞、與同片飾演她女兒的韓藝璃一同與會，尹汝貞選穿深藍禮服，典雅時尚，面對鏡頭笑得燦爛。（編輯：楊穎軒）
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