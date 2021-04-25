影／日本櫻島火山噴發岩漿蔓延2公里　氣象廳發布3級警報

櫻島火山噴發
▲日本鹿兒島的櫻島火山今日（25）凌晨噴發，日本氣象廳發布3級警報。（圖／翻攝自日本氣象廳／福岡管區氣象台）

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-25 13:13:27｜2021-04-25 14:46:35

日本鹿兒島的櫻島火山今日（25）凌晨噴發，噴發伴隨的黑煙高達2300公尺，根據日本氣象廳、當地防衛隊，目前尚未有人員傷亡及財產損失報告。櫻島是位於日本九州南部鹿兒島的一座活火山，由北岳、中岳、南岳3座火山體組成。

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綜合日本媒體報導，日本氣象廳表示，當地時間25日凌晨1時9分，櫻島南岳火山口發生噴發，產生的火山碎屑、熔岩向西南方向蔓延1.8公里，目前已經超過2公里。日本媒體指出，這次櫻島火山噴發的岩漿流較上次2018年6月的1.3公里更長。

 

日本氣象廳已向火山周邊發出3級警報，未來火山噴發出的大石塊、碎石可能長達2.4公里，要嚴加警戒。櫻島南岳火山口3公里範圍內約有90人居住，4公里範圍內約有500人居住。日本警方、消防目前尚未收到相關災害通報。

根據日本網友在推特上發布的照片可見，火山噴發造成的黑煙讓附近鹿兒島的城鎮頓時之間不見天日，日本氣象廳則是在推特上貼出警戒標語，警告昭和火山口、南岳山頂火山口附近2公里範圍內的地區都有可能受到火山碎屑流的影響。

▲（圖／翻攝自Twitter）
▲日本網友貼出在鹿兒島的照片，部分地區受到火山灰影響不見天日。（圖／翻攝自Twitter）
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲日本氣象廳在推特上發布火山警戒（圖／翻攝自Twitter）
 

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