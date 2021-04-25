柔道教練摔7歲童27次致腦死　館長心痛：真沒看過這摔法

▲館長對7歲童遭柔道教練摔到腦死感到不可思議。（圖／翻攝 館長成吉思汗YouTube）
▲館長對7歲童遭柔道教練摔到腦死感到不可思議。（圖／翻攝 館長成吉思汗YouTube）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-04-25 13:17:09｜2021-04-25 16:58:12

台中豐原7歲黃姓男童學柔道，21日遭何姓教練、學長輪流摔27次，顱內嚴重出血呈現腦死，網紅館長（陳之漢）開直播分享經驗，教過數千名學生的他，對何姓教練這種實戰式摔法，感到「匪夷所思、滿頭問號」，重話批評：「我真沒看過對一個新手這樣的摔法。」更透露妻子看到新聞時也忍不住流下淚來。

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▲館長對7歲童腦死新聞感到難過。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube）
▲館長對7歲童腦死新聞感到難過。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube）
館長表示柔道初學者至少先學3個月護身倒法跟滾法，因為頸椎、後腦勺非常脆弱，練好基本功保護自己是最基礎的，更何況單臂過肩摔是非常危險的動作，「下去之後一定頭撞地板」，何姓教練具有黑帶6段資格，怎麼會這樣摔一個新手？館長說：「我匪夷所思、滿頭問號，他才學2周而且他7歲，不可能給他實戰。」

▲台中一位7歲黃姓男童去學柔道，卻在道館遭到學長與教練重摔27次，不幸腦死。（圖／江啟臣服務處）
▲台中一位7歲黃姓男童去學柔道，卻在道館遭到學長與教練重摔27次，不幸腦死。（圖／江啟臣服務處）
館長表示看到新聞很難過，「我真的老實跟大家講，對一個新手，我真沒看過這樣的摔法，學武要學德，當教練第一要務是如何保護學生。」他的老婆看到新聞更忍不住流淚，館長周邊練武的人也對男童很不捨，館長也呼籲政府立法保護學習武術的15歲以下孩童，因為小孩子面對教練跟陌生的環境，大多不敢說痛，孩童學習武術時的安全更需要被注重。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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