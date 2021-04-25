影／改造轉型！政府每年吞59億　讓台鐵專心改革

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王國材則在記者會中一一說明3大目標、共11項具體措施。在安全方面，目前台鐵工程共有500多個，其中有204處在軌道旁，但由於施工單位對工區安全觀念還是非常差，所以已下令停工，由鐵道局確認相關施工安全規定、查核完後才會復工；也由於鐵道局的工程能量優於台鐵局，所以未來台鐵興建工程將由鐵道局主理；北中南東四地區，立即成立協調會報，指派資深主管進駐，除了整合運工機電外，也對工程要有實質督導；加速檢視施工、邊坡防護工程及防止異物入侵工程所需要的相關安全措施；強化進出工地的AI管理及安全防護措施，要求所有工程督工人員都要配發無線電設備，一有狀況馬上通報並進行緊急應變處理；過去台鐵局就工地部分都是由廠商負責，但台鐵局應就工地安全管理負起責任，不應只由廠商付契約責任，若廠商違反規定，應建立完整防堵機制並確實執行。
安定部分則有3項，首先，由於台鐵局服務路線、小站及偏鄉服務是政策性服務，因此不能減少，未來虧損由政府貼，讓台鐵無後顧之憂；未具自償性的建設經費、每年應該負擔的退休金及延伸費用由政府來做吸收；台鐵員工在安全改革、組織局部調整程中，薪資福利等權益不會改變，讓營運安全服務都能到位。
最後則是轉型。在確保員工權益的情況下，由相關部會、專業人士共同討論完成規劃，在安全等相關建設完整後，讓台鐵朝企業化轉型來規劃；轉型所需的相關修法，如《台鐵組織條例》及《鐵路法》等，要一起到位、送請立院支持，讓未來資產營運能夠活化，同時讓台鐵永續經營。
至於政府每年要幫台鐵吸收多少虧損？王國材指出，台鐵目前有40幾個無人招呼站、服務性車站則有20多個，每年虧損約11億，至於勞退舊制的部分，每年退休金需要40億及8億利息；過去在鐵路立體化工程中，台鐵也需要分擔部分建設成本，未來這部分也不會讓台鐵負擔太多。