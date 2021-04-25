機師染疫擴散！新增2名機師及機組員確診　

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陳時中表示，目前已掌握接觸者共11人，其中3人列居家隔離，8人列自主健康管理；11名接觸者中5人已採檢核酸及血清抗體，其中1人核酸及血清抗體陰性、4人檢驗中，餘6人待採檢。
至於案1101為本國籍30多歲男性，同為該航空公司的貨機機師，於今年4月18日與另3名機組員一同執勤至德國，並由公司安排於當地旅館檢疫，4月22日返台後進行3天居家檢疫，4月24日檢疫期滿後由公司安排採檢，於今日確診（Ct值28，住院後採檢Ct值34、血清抗體陰性），感染源現正調查中。已掌握個案接觸者共17名，列自主健康管理，均安排核酸及血清抗體檢驗，其中5人檢驗中，餘12人待採檢。
指揮中心表示，因應機師感染事件，自4月24日起，已啟動該航空公司飛航組員全面核酸及血清採檢專案，預計採檢1,272人；截至昨日核酸檢驗已採檢261人，其中1人陽性(案1101)，260人陰性；血清檢驗已採200人，其中199人陰性，1名檢驗中，將儘速完成採檢相關作業。
指揮中心統計，累計203,124例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含201,035例排除)，其中1,100例確診，分別為977例境外移入，78例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及6例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,045人解除隔離、43人住院隔離中。