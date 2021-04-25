機師染疫擴散！新增2名機師及機組員確診　

指揮中心指揮官陳時中
▲中央流行指揮中心指揮官陳時中說明國內疫情最新情況。（圖／資料照，疾管署直播）

記者顏真真/台北報導

2021-04-25 14:29:04｜2021-04-25 16:12:52

華航機師於澳洲檢出新冠肺炎（COVID-19）陽性，指揮中心啟動個案在台活動史調查，並針對在台接觸者匡列及回溯採檢，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時今（25）日表示，今日再新增1名回溯採檢者檢出陽性（案1100）；另新增1名居家檢疫期滿者檢出陽性（案1101），同為該航空的機師。

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陳時中說明，案1100為本國籍50多歲男性，為該航空公司的貨機機組員，個案今（2021）年4月13日至4月17日曾執勤至美國，4月18日抵台，居家檢疫3天，4月21由公司安排自費期滿採檢，結果為陰性；4月22日因指揮中心針對澳洲檢出陽性機師的接觸者進行回溯採檢，於今日確診（Ct值36，住院後核酸檢驗陰性，血清抗體陰性），感染源現正調查中。

陳時中表示，目前已掌握接觸者共11人，其中3人列居家隔離，8人列自主健康管理；11名接觸者中5人已採檢核酸及血清抗體，其中1人核酸及血清抗體陰性、4人檢驗中，餘6人待採檢。

至於案1101為本國籍30多歲男性，同為該航空公司的貨機機師，於今年4月18日與另3名機組員一同執勤至德國，並由公司安排於當地旅館檢疫，4月22日返台後進行3天居家檢疫，4月24日檢疫期滿後由公司安排採檢，於今日確診（Ct值28，住院後採檢Ct值34、血清抗體陰性），感染源現正調查中。已掌握個案接觸者共17名，列自主健康管理，均安排核酸及血清抗體檢驗，其中5人檢驗中，餘12人待採檢。

指揮中心表示，因應機師感染事件，自4月24日起，已啟動該航空公司飛航組員全面核酸及血清採檢專案，預計採檢1,272人；截至昨日核酸檢驗已採檢261人，其中1人陽性(案1101)，260人陰性；血清檢驗已採200人，其中199人陰性，1名檢驗中，將儘速完成採檢相關作業。

指揮中心統計，累計203,124例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含201,035例排除)，其中1,100例確診，分別為977例境外移入，78例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及6例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,045人解除隔離、43人住院隔離中。

▲華航機師染疫連環爆，25日再增兩案例。（圖／NOWnews製）
▲華航機師染疫連環爆，25日再增兩案例。（圖／NOWnews製）
 

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