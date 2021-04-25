機組員接連確診與施打疫苗進度有關？機師工會：悖離事實
華航機師染疫案持續擴大，今（25）日指揮中心指揮官陳時中宣布，再增2人確診，累計6名華航機組員在國內確診﹔外界質疑機組員確診是因為疫苗施打注射進度不如預期，桃園市機師職業工會發布新聞稿表示，12日起開放機組員施打疫苗，近期機組員確診案例，在這段期間仍在執勤跟檢疫，執行上並無施打疫苗的可能性，希望外界不要以施打進度責難機組員。
記者孫唯容/綜合報導
2021-04-25 15:08:06
機師工會指出，依照指揮中心所安排機組員施打的順位，從4月12日之後開始才開放機組員施打，距今兩週時間都不到，而此一波機組人員確診的案例，在這段期間內皆仍處於執勤跟檢疫，執行上並無施打疫苗的可能性﹔且即使當時確診案例組員均以施打疫苗，仍需要等待八週之後，最快也已經是六月中下旬，第二劑疫苗施打完後，疫苗才能夠發揮完整的保護力。
機師工會說，依據規定，組員施打後至少48小時內不可執勤，而指揮中心亦在四月中旬實施了新的調整過的檢疫制度與措施，在班表的重新安排上皆需要時間進行調整，倘若外界以疫苗施打進度責難機組人員、甚至冠上「缺乏職業道德」，完全是悖於事實的錯誤歸因。
機師工會認為，現在機組員確診持續增加，現階段機組員所焦慮的是，倘若確診病例增加僅僅只是因為機組員違反自主健康管理，為何該航空公司其他機組員仍持續出現確診案例，此一現象反應的，恐怕已經是「航空公司內部的系統性問題」，而並非僅僅個案所造成。
機師工會說，由於難以理解當前風險來源為何，機組員對於可能染疫的不安與恐慌正在擴大蔓延中，工會希望指揮中心與航空公司全面調查，儘速找出問題的根源，並且快速制定補強與風險調控的方向與作為。