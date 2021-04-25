機組員接連確診與施打疫苗進度有關？機師工會：悖離事實

外界質疑機組員確診是因為疫苗施打注射進度不如預期，

2日起開放機組員施打疫苗，近期機組員確診案例，在這段期間仍在執勤跟檢疫，執行上並無施打疫苗的可能性，希望外界不要以施打進度責難機組員。

我是廣告 請繼續往下閱讀

機師工會指出，

﹔

機師工會說，依據規定，

由於難以理解當前風險來源為何，機組員對於可能染疫的不安與恐慌正在擴大蔓延中，工會希望指揮中心與航空公司全面調查，儘速找出問題的根源，並且快速制定補強與風險調控的方向與作為。