機組員接連確診與施打疫苗進度有關？機師工會：悖離事實

▲ Skytrax 公布世界機場評比，新加坡樟宜機場連續第 8 年蟬聯冠軍，台灣桃園機場排名第 18 ，比去年下滑 5 個名次。（圖／記者陳致宇攝）
▲華航機師染疫案持續擴大，今（25）日指揮中心指揮官陳時中宣布，再增2人確診，累計6名華航機組員在國內確診。（圖／記者陳致宇攝）

記者孫唯容/綜合報導

2021-04-25 15:08:06

華航機師染疫案持續擴大，今（25）日指揮中心指揮官陳時中宣布，再增2人確診，累計6名華航機組員在國內確診﹔外界質疑機組員確診是因為疫苗施打注射進度不如預期，桃園市機師職業工會發布新聞稿表示，12日起開放機組員施打疫苗，近期機組員確診案例，在這段期間仍在執勤跟檢疫，執行上並無施打疫苗的可能性，希望外界不要以施打進度責難機組員。

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機師工會指出，依照指揮中心所安排機組員施打的順位，從4月12日之後開始才開放機組員施打，距今兩週時間都不到，而此一波機組人員確診的案例，在這段期間內皆仍處於執勤跟檢疫，執行上並無施打疫苗的可能性且即使當時確診案例組員均以施打疫苗，仍需要等待八週之後，最快也已經是六月中下旬，第二劑疫苗施打完後，疫苗才能夠發揮完整的保護力。 

機師工會說，依據規定，組員施打後至少48小時內不可執勤，而指揮中心亦在四月中旬實施了新的調整過的檢疫制度與措施，在班表的重新安排上皆需要時間進行調整，倘若外界以疫苗施打進度責難機組人員、甚至冠上「缺乏職業道德」，完全是悖於事實的錯誤歸因。

機師工會認為，現在機組員確診持續增加，現階段機組員所焦慮的是，倘若確診病例增加僅僅只是因為機組員違反自主健康管理，為何該航空公司其他機組員仍持續出現確診案例，此一現象反應的，恐怕已經是「航空公司內部的系統性問題」，而並非僅僅個案所造成。 

機師工會說，由於難以理解當前風險來源為何，機組員對於可能染疫的不安與恐慌正在擴大蔓延中，工會希望指揮中心與航空公司全面調查，儘速找出問題的根源，並且快速制定補強與風險調控的方向與作為。

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