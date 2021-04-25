台中第一條捷運通車　盧秀燕：邁入新紀元

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文表示，台中捷運是台中人的夢想，今天很高興見證綠線通車，台中市民經過多年等待，如今終於進入捷運時代，謝謝所有工作夥伴的付出，台中市民才得以實現夢想，未來則要依靠所有中捷夥伴繼續努力，祝福台中捷運「安全暢通、營運順利！」
蔡英文也說，台中捷運綠線是中央與地方團結合作、互相幫忙的成果，近期台灣面臨乾旱，國軍水車進駐台中送水，盧市長也非常關心抗旱工作，表達願與中央合作，齊心對抗旱象；未來台中捷運綠線延伸大坑及捷運藍線，中央前瞻預算都會支持，希望讓中台灣鐵道運輸更便利。她強調，台灣經濟蓄勢待發，台中扮演重要角色，綠線通車將讓中台灣未來發展更有希望，為城市發展帶來契機。
行政院副院長沈榮津表示，台中捷運綠線由交通部、台中市政府、台北市政三方合作完成的計畫；捷運綠線完整串連高鐵、台鐵與捷運，以後烏日到市政府只要半小時、市區到高鐵站只要18分鐘；台中市政府日前提報的捷運藍線計畫也已獲交通部原則同意備查，盼藍線盡快完成，未來綠線、藍線將形成十字型交叉路網，從市政府站可轉乘到台中各地，中央會支持台中的交通建設。
盧秀燕指出，捷運綠線是大台中地區民眾引頸期盼的軌道建設，她民國97年時擔任立委時就積極爭取，並以財政預算委員會主席的身分，安排前交通部長毛治國與前台中市長胡志強交通團隊見面，協商台中三大交通建設預算，也因明確預算，使毛前部長、胡前市長與前台北市長郝龍斌順利簽署台中捷運三方協議書；接著民國98年由馬英九前總統與胡前市長擲下第一鏟，宣告大台中捷運建設的起跑。
盧秀燕表示，捷運去年雖然發生電聯車聯結器軸心斷裂事件後暫停試營運，自己從那時起也換上中捷公司同仁的制服，表示願意和同仁站在一起，直到捷運正式通車才願意換下，「明天起我可以換下這身制服，但不會卸下重擔」。
她強調，通車不代表結束，而是兩個新使命的開始，第一個使命是「安全營運」，將以乘客安全為最大考量，讓市民安心享受捷運新生活；第二個使命是「建置捷運路網」，台中是全國第二大城市，光只有一條捷運是不夠的，市府已制定「捷運大台中計畫」，並在這個月剛獲交通部核定，未來也將積極布建，許大台中一個便利的交通環境。
盧也向台中市政府交通局與台中捷運公司、台北市政府捷運工程局致謝，她表示，為了蓋完這條捷運，以嚴厲的態度和高標準來要求團隊，捷運團隊也全力以赴、使命必達，尤其是北捷局負責土建的主任洪崇坤、負責水環的主任張永昌與負責機電的副總工程司陳茂生和主任李正忠等大批工程人員，他們從98年起就被長期派駐台中，不眠不休為台中建設第一條捷運，大聲的唱出他們的姓名，只因他們不應該是無名英雄，而是應該被記住、被感謝的英雄。
台北市長柯文哲表示，交通建設是國家發展基礎，大眾運輸建設必須考量都市發展，是一項艱鉅任務，台北市政府捷運工程局代辦興建台中捷運，如今終於完工交由台中捷運公司營運；他也分享台北捷運經驗，捷運完工後仍須持續視民眾使用需求持續升級設備，例如北捷後來即再新增多處電扶梯改善無障礙空間；台中捷運試營運後運量已超過213萬人次，台中捷運能順利通車，是因為有大家的努力，祝福營運順利。