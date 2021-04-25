中國新兩棲艦「海南號」服役　專家：將用於南海、台海

中國解放軍 中國海居 兩棲艦 海南號
▲港媒引述專家分析，中國解放軍海軍新加入的兩棲艦「海南號」可能部署於南海或用於台灣島周遭執行任務。（圖／翻攝自央視CCTV）

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-25 15:08:26｜2021-04-25 15:13:56

中國解放軍海軍三型主戰艦艇「長征18號艇」、「大連號」、「海南號」週五（23）在海南三亞某軍港舉行服役典禮，中國國家主席、中央軍主委習近平也出席典禮並登上艦艇視察。香港《南華早報》指，075型兩棲攻擊艦「海南號」預計會部署在南海，也可能部署在台灣周遭執行任務。

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中國軍事媒體報導，23日的服役典禮創下「3個首次」：國家最高統帥首次同時為三艘大型主戰艦艇入列授旗；海軍首次同一天一次性入列三艘主戰艦艇；一支艦隊同天接收三艘水面、水下大型主戰裝備也是首次。

長征18號艇是最新型的戰略核潛艇，海南號是首艘075型兩棲攻擊艦，大連號是055大型驅逐艦，南海艦隊一次加入三艘戰艦，展現中國對南海的重視。中國軍事專家指出，這是展現中國國防科技「走在世界前列」的象徵，同時表明中國國防工業產能的高水準，能夠快速研發、製造艦艇。

海南號可容納直升機「武直10」、「直8」、反潛直升機「直-9」、「直18」、「直20」等超過30架直升機；塢艙可容納35輛兩棲突擊車或10輛主戰坦克、步兵戰車20輛，氣墊登陸艇2至4艘，可運載兵力逾1200人；直通式甲板有6個艦載直升機起降點，1個帶有「魚叉」輔助降落裝置的無人機起降點。

香港《南華早報》引述香港軍事評論員宋忠平分析指，「海南號」部署在南海艦隊中，這並不意味著它只對南海事務負責，它還將被用於台灣周圍的任務和其他跨戰區的指揮任務，但大概率主要會在南海活動。

宋忠平認為，未來如果需要，在南沙島礁、東沙群島，甚至台灣島及澎湖列島都有施展空間。075（海南號）和071（祁連山號）形成的兩棲打擊群具備很強的奪島能力，加上陸基航空兵和航母戰鬥群的配合，使得解放軍在奪島過程中形成更強的聯合作戰能力。

新加坡南洋理工大學海洋安全研究員高瑞連認為，中國解放軍在南方戰區部署最先進的兩棲攻擊艦，（戰時）可以執行進攻功能，比如登陸南沙群島或台灣島，和平時期可以提供人道主義援助或進行救災工作。

▲中國海南艦艦長閭勇軍。（圖／翻攝自央視CCTV）
▲中國海南艦艦長閭勇軍。（圖／翻攝自央視CCTV）
 

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