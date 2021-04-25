國民黨主席角逐者眾　連勝文：我對合作持開放態度

有意角逐國民黨主席選舉的國民黨智庫副董事長連勝文今（25日）赴台北市北投參加黨員座談會，持續與基層黨員交換意見。但對於7月國民黨主席改選潛在競爭者眾，各方廝殺後，恐再產生若是黨主席的疑慮。連勝文也表示，為了2022的大選為國民黨好，他對合作持開放態度。





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連勝文參加座談會期間，再次被基層拱參選黨主席，至於個人參選進度與是否擔任高雄前市長韓國瑜加入競爭。連勝文表示，對於其他黨內同志的意象，他沒辦法幫忙決定要做什麼事，所以他只能按照自己的計畫，一場一場這樣的基層座談與基層交換意見，這對他來說才是最重要的。





連勝文也說，不管怎麼樣，他個人對是否要與參選黨主席的人合作，是抱持開放的態度，畢竟他們都是希望國民黨好。他在這陣子走訪基層的過程當中，發現很多人對2022年的這場選舉有非常多的期望和憂慮，希望大家能夠集中力量打贏2022年選戰，這樣的呼聲也聽到很多。所以他們也願意為促進黨的團結，特別是為了2022年選戰這樣的考量，他願意跟黨合作。





至於連勝文個人提出的專職黨主席主張。連勝文稱， 不是他在吹牛，大部分基層對他們提出的黨務中立、無私的想法都表示認同；但也有很多人認為，如果要在國民黨章修正需要很大的功夫，所以他才講，如果在黨章沒有辦法去修正，應該透過國民黨中常會制度來推動，在總統提名辦法或不分區提名辦法中，應該列入利益衝突迴避的機制，這部份很多人是認同的。這也是他們的初衷，如果要透過黨章來修改有困難的話，這樣的作法他也能認同。





媒體也問及，藍營基層傳出，國民黨內部有人針對國民黨代表在進行黨內民調一事？連勝文表示，投票日前，類似的民調一定會很多，他個人認為，這種封閉式的黨內選舉，民調結果參考就好，因為最重要的是基層黨員互動，面對面的溝通比較重要。



