機師染疫擴散恐部桃翻版？陳時中3點說明不同之處

機師染疫擴大外界擔憂成為部桃翻版？對此指揮中心指揮官陳時中不這麼認為，並提出3點說明兩者的不同之處。（圖／記者顏真真攝）
▲機師染疫擴大，外界擔憂成成部桃群聚翻版？對此，指揮中心指揮官陳時中不這麼認為，並提出3點說明兩者的不同之處。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2021-04-25 16:50:15

華航機組員感染新冠肺炎持續擴大，今（25）日又新增2名機師染疫。雖然中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示這兩名個案感染源還未知，目前也還看不到與澳洲確診機師的的關聯性，在外站感染可能性高，但外界擔憂機師染疫事件成衛福部桃園醫院翻版？陳時中不這麼認為，他覺得兩者有3個不同之處。

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1名華航印尼籍貨機機師在澳洲確診新冠肺炎，指揮中心緊急採檢在台接觸者及對航空公司的1272人擴大採檢，目前除該名機師10多歲兒子（案1090）及同為華航貨機機師的友人（案1091）確診，昨日再驗出1名機師（案1092），今日又有2名機師確診，即案1100、案1101。

▲澳洲確診機師案接觸者採檢情形。（圖／指揮中心提供）
▲澳洲確診機師案接觸者採檢情形。（圖／指揮中心提供）
陳時中表示，為加速採檢速度，已委託部桃協助採檢，每天平均可採檢200人，希望在3到4天內把華航國內的機組人員採檢完畢，其他派飛中的則希望在居家檢疫期期滿後盡快完成，而且部桃現場除了採檢、抽血檢驗抗體，也會安排接種疫苗，並不是強制施打，仍會尊重機組人員的選擇，但未來若大部分機組人員都有打疫苗，等到開始考慮鬆綁檢疫政策時，沒有接種疫苗的機組人員就不會被包含在鬆綁範圍內。

▲國籍航空公司機組人員全數採檢的檢驗情形。
▲國籍航空公司機組人員全數採檢的檢驗情形。 （圖／指揮中心提供）
至於外界質疑機組員感染持續擴大恐成為部桃群聚事件翻版？陳時中不認為是部桃翻版。他透露早上問過機隊裡面都是744、747機型，還有一組A350、350機型，A350、350機型好像同一個機隊，但不同機隊不會混飛，每個機隊裡面並沒有看到機組員機隊內的群聚，目前是沒看到這樣的情形。此外，他也舉出此這機師感染事件與部桃群聚的3點不同之處，包括發生感染處所不同、感染病毒株不同及感染源途徑追查難度也不同。

他強調部桃事件是加州株，這次機師感染是英國株，而且部桃感染風險較高的大多是病人，皆為身體相對虛弱者，病情嚴重程度會增加，但機組員多接觸健康的人，況且機組員多在2至3個人小團體長時間接觸，醫院醫護人號員則是流動在醫院大範圍走動。

▲華航機師染疫連環爆，25日再增兩案例。（圖／NOWnews製）
▲華航機師染疫連環爆，25日再增兩案例。（圖／NOWnews製）
不過，陳時中也坦言部桃事件感染源是清楚，從醫師感染到其他醫護人員，再感染到醫護人員家屬及患者，華航事件追蹤感染源相對不容易，也擔心機師，除了小團體接觸外，大團體接觸者是否有感染鏈互相串起來的可能，因此擴大篩檢，釐清感染途徑。

至於今日新增2名機師確診，陳時中說感染源到目前還未知，跟澳洲確診機師的關聯性也還看不到，但因案1100他有執勤美國，回台3天居家檢疫期滿進行篩檢，第一天為陰性，過一天採檢Ct值高達36至41之間，再隔一天又變成陰性，因此還需要請專家判定是否為偽陽性。

而案1101，陳時中表示由於個案在4月18日至21日曾至飛往德國法蘭克福執勤，返台檢疫3天期滿採檢後採檢Ct值28，未進入社區，對國內影響低，但從時序來看在外站感染的可能性較高。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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