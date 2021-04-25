機師染疫擴散恐部桃翻版？陳時中3點說明不同之處

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陳時中表示，為加速採檢速度，已委託部桃協助採檢，每天平均可採檢200人，希望在3到4天內把華航國內的機組人員採檢完畢，其他派飛中的則希望在居家檢疫期期滿後盡快完成，而且部桃現場除了採檢、抽血檢驗抗體，也會安排接種疫苗，並不是強制施打，仍會尊重機組人員的選擇，但未來若大部分機組人員都有打疫苗，等到開始考慮鬆綁檢疫政策時，沒有接種疫苗的機組人員就不會被包含在鬆綁範圍內。
至於外界質疑機組員感染持續擴大恐成為部桃群聚事件翻版？陳時中不認為是部桃翻版。他透露早上問過機隊裡面都是744、747機型，還有一組A350、350機型，A350、350機型好像同一個機隊，但不同機隊不會混飛，每個機隊裡面並沒有看到機組員機隊內的群聚，目前是沒看到這樣的情形。此外，他也舉出此這機師感染事件與部桃群聚的3點不同之處，包括發生感染處所不同、感染病毒株不同及感染源途徑追查難度也不同。
他強調部桃事件是加州株，這次機師感染是英國株，而且部桃感染風險較高的大多是病人，皆為身體相對虛弱者，病情嚴重程度會增加，但機組員多接觸健康的人，況且機組員多在2至3個人小團體長時間接觸，醫院醫護人號員則是流動在醫院大範圍走動。
不過，陳時中也坦言部桃事件感染源是清楚，從醫師感染到其他醫護人員，再感染到醫護人員家屬及患者，華航事件追蹤感染源相對不容易，也擔心機師，除了小團體接觸外，大團體接觸者是否有感染鏈互相串起來的可能，因此擴大篩檢，釐清感染途徑。
至於今日新增2名機師確診，陳時中說感染源到目前還未知，跟澳洲確診機師的關聯性也還看不到，但因案1100他有執勤美國，回台3天居家檢疫期滿進行篩檢，第一天為陰性，過一天採檢Ct值高達36至41之間，再隔一天又變成陰性，因此還需要請專家判定是否為偽陽性。
而案1101，陳時中表示由於個案在4月18日至21日曾至飛往德國法蘭克福執勤，返台檢疫3天期滿採檢後採檢Ct值28，未進入社區，對國內影響低，但從時序來看在外站感染的可能性較高。
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