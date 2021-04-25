華航機師確診連環爆！釀1例本土、3例感染源不明

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案1090為印尼籍10多歲男子，是該機師的兒子，4月22日出現喉嚨乾痛、暈眩等症狀，於今日確診（Ct值30）」，成為國內暌違70多天再度確診的本土個案﹔而案1090是國際學生，目前都在家線上學習印尼相關的課程，且4月13日起是齋戒月，案1090都沒有在外飲食等行蹤。
案1091與澳洲被揪出確診的印尼籍機師與其兒子（案1090），都在4月16日在中午12到13點，在台北清真寺有聚會活動，但那一天他們在清真寺裡面沒有一起碰面，分別在寺裡面兩個地方，會後才在停車場見面，目前台北清真寺已暫停主麻且全面消毒。
昨（24）日指揮中心回溯採檢者，檢出案1092為新冠肺炎陽性確診，案1092是40多歲男性，同為華航貨機機組員，個案4月22日執勤往返日本，返臺後於住家居家檢疫，同日下午因指揮中心針對澳洲檢出陽性機師的接觸者進行回溯採檢，在昨天確診，感染源現正調查中。
今（25）日指揮中心宣布華航機師確診持續擴大，再新增1名回溯採檢者檢出陽性（案1100），另新增1名居家檢疫期滿者檢出陽性（案1101），案1100與案1101都是華航機組員，且感染源均不明。
案1100在4月13日至4月17日曾執勤至美國，4月18日抵台，居家檢疫3天，4月21由公司安排自費期滿採檢，結果為陰性；4月22日因指揮中心針對澳洲檢出陽性機師的接觸者進行回溯採檢，今天確診（Ct值36，住院後核酸檢驗陰性，血清抗體陰性），感染源現正調查中。
案1101是本國籍30多歲男性，同為該航空公司的貨機機師，在今年4月18日與另3名機組員一同執勤至德國，並由公司安排於當地旅館檢疫，4月22日返台後進行3天居家檢疫，4月24日檢疫期滿後由公司安排採檢，於今日確診（Ct值28，住院後採檢Ct值34、血清抗體陰性），感染源現正調查中。陳時中說，案1101未進入社區，對國內影響低，從時序來看，研判在外站感染的可能性較高。
指揮中心表示，因應機師感染事件，自4月24日起，已啟動該航空公司飛航組員全面核酸及血清採檢專案，預計採檢1,272人；截至昨日核酸檢驗已採檢261人，其中1人陽性(案1101)，260人陰性；血清檢驗已採200人，其中199人陰性，1名檢驗中，將儘速完成採檢相關作業。