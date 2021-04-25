華航機師確診連環爆！釀1例本土、3例感染源不明

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﹔而

感染源現正調查中。

指揮中心宣布

再新增1名回溯採檢者檢出陽性（案1100），另新增1名居家檢疫期滿者檢出陽性（案1101），案1100與案1101都是華航機組員，且感染源均不明。

案1100在4月13日至4月17日曾執勤至美國，4月18日抵台，居家檢疫3天，4月21由公司安排自費期滿採檢，結果為陰性；4月22日因指揮中心針對澳洲檢出陽性機師的接觸者進行回溯採檢，今天確診（Ct值36，住院後核酸檢驗陰性，血清抗體陰性），感染源現正調查中。

案1101是本國籍30多歲男性，同為該航空公司的貨機機師，在今年4月18日與另3名機組員一同執勤至德國，並由公司安排於當地旅館檢疫，4月22日返台後進行3天居家檢疫，4月24日檢疫期滿後由公司安排採檢，於今日確診（Ct值28，住院後採檢Ct值34、血清抗體陰性），感染源現正調查中。陳時中說，案1101未進入社區，對國內影響低，從時序來看，研判在外站感染的可能性較高。

指揮中心表示，因應機師感染事件，自4月24日起，已啟動該航空公司飛航組員全面核酸及血清採檢專案，預計採檢1,272人；截至昨日核酸檢驗已採檢261人，其中1人陽性(案1101)，260人陰性；血清檢驗已採200人，其中199人陰性，1名檢驗中，將儘速完成採檢相關作業。