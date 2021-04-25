HUR新歌被讚爆　連陸網都佩服：比內娛更視覺衝擊

女團HUR由裴頡、利善榛、巴倫月、C.Holly、連穎、席子淇6位平均24歲的美眉組成，她們日前推出第二支抒情主打歌《Need No More》。MV推出後，意外在大陸的影音網站引起討論，有網友直言：「比內娛的MV更有視覺衝擊」。

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《Need No More》

▲▼HUR的歌曲《Need No More》MV，受到大陸網友好評。（圖／翻攝bilibili）

HUR在該曲MV中，換上由幾何圖形及碎花元素構成的華麗風「盒裝美人」造型，此外，HUR還換上宮廷風的露肩大禮服，性感指數破表。她們也分享露