HUR新歌被讚爆　連陸網都佩服：比內娛更視覺衝擊

HUR露美背秀好身材。（圖／AOA ENTERTAINMENT LAB提供）
▲HUR日前推出歌曲《Need No More》MV，在對岸引發熱議，陸網友狂讚。（圖／AOA ENTERTAINMENT LAB提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-04-25 17:14:38

女團HUR由裴頡、利善榛、巴倫月、C.Holly、連穎、席子淇6位平均24歲的美眉組成，她們日前推出第二支抒情主打歌《Need No More》。MV推出後，意外在大陸的影音網站引起討論，有網友直言：「比內娛的MV更有視覺衝擊」。

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《Need No More》MV在YouTube上架後，短短約2周就累積了123萬觀看人數，除了在YT上引起廣大討論外，在大陸的知名影音網站上，也同樣掀起熱議，大陸網友幾乎一面倒的留言稱讚，有人拿大陸內地的娛樂與之比較，認為該曲MV是「內娛拍不出來的高級」，還有網友留言表示：「我不關注娛樂圈，但是我真的覺得這個比內娛大部分成團的MV更能給我視覺衝擊」。

▲HUR的歌曲《Need
▲▼HUR的歌曲《Need No More》MV，受到大陸網友好評。（圖／翻攝bilibili）
▲HUR的歌曲《Need
HUR在該曲MV中，換上由幾何圖形及碎花元素構成的華麗風「盒裝美人」造型，此外，HUR還換上宮廷風的露肩大禮服，性感指數破表。她們也分享露美背後的代價，得克服懼高症、耐冷跟憋尿，HUR拍完後齊大嘆：「仙女不好當！」團長利善榛苦笑說：「拍攝的山上找地方上廁所已經不容易，加上我們穿著厚重大禮服穿脫更不容易，所以整場拍下來得一直憋尿，我們忍了半天，一直到天黑下山收工才敢『大解放』！」

▲HUR露美背秀好身材。（圖／AOA
▲HUR露美背秀好身材。（圖／AOA ENTERTAINMENT LAB提供）
 

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