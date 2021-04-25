擔憂台灣發生突發事態 日媒：政府討論自衛隊、法規運用
日本首相菅義偉17日訪美，與美國總統拜登會面，並在會後發表共同聲明，提及對台灣局勢的關切。日本《共同社》引述多名政府消息人士指，首相菅義偉訪美時和美國總統拜登的美日高峰會上，台灣局勢成為主要議題，日本政府已開始正式討論台灣海峽出現突發事態時的自衛隊活動相關法律運用。
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-04-25 17:12:36｜2021-04-25 17:13:27
《共同社》報導，日本政府將就相當於基於安全保障相關法（安保法）的「重要影響事態」、「存亡危機事態」、日本遭受直接攻擊的「武力攻擊事態」各種狀況及整理自衛隊的作用，力圖加強必要的防衛能力。實際適用則計劃顧及到中國、謹慎判斷。
報導引述相關人士消息，日、美首腦時隔52年世紀再次提及「台灣」的聯合聲明中，根據菅義偉的主張追加了敦促和平解決的措辭。雙方會談中，日方還表達了「台灣突發事態」可能相當於重要影響事態或存亡危機事態的看法。
日本安保法2016年鬆綁集體自衛權的禁令，並擴大自衛隊的權限，包括如對在外國日本人等的保護措施、為保護美軍等部隊持有的武器而使用武力、擴大在平時對美軍提供物資的任務、及應對「重要影響事態」的發生，讓自衛隊得以應付「危及存立事態」（存亡危機事態）。