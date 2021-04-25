機師染疫事件4例驗出英國變異株　不排除同起事件

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他也強調這次機師感染事件檢驗出來是英國變異型，跟之前部桃案加州變異株是不同的。根據國際間的共識，英國變異株的傳播力比過去其他病毒株高50%、致死率更增加60%，已成為目前世界上最主流的病毒株，在各國都有可能感染，目前國際間疫情比較嚴重的地區，主因也通常是英國變異株導致發生較大規模群聚。
不過，羅一鈞指出目前在台灣可施打的AZ疫苗，對於英國變異株的防護效果滿不錯，根據3月30日發表在刺絡針期刊、針對AZ疫苗對英國變異株第2、第3期臨床試驗結果，顯示AZ疫苗對英國變異株的保護效力可高達70%，即使接種後仍被感染，病毒量也會比較低，陽性天數從2周縮短為1周，Ct值會從平均20增加到28.8，病毒量也比沒接種疫苗的感染者低，不管對個人健康或傳播的威脅都大幅降低。
至於接種第1劑後隔8周才施打第2劑，會不會緩不濟急？他說其實研究發現在施打第一劑後抗體就會逐漸生成，2周至4周就會逐漸形成保護力，這是延續漸進的過程，不是等到施打第二劑後，保護力才從零變成70%，他也呼籲目前已開放公費接種的對象趕快接種疫苗，早打早安心。
指揮中心指揮官陳時中也表示，全球都出現英國變異株的蹤跡，但AZ疫苗對英國變異株的防護效果並沒有降低，而且越早打就越早形成防護力。
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