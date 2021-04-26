《山河令》張哲瀚帥臉零死角　人生最瘋狂事蹟曝光

▲張哲瀚因《山河令》爆紅。（圖／LiTV、張哲瀚工作室提供）
▲張哲瀚因《山河令》爆紅。（圖／LiTV、張哲瀚工作室提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-04-26 09:00:00

古裝男神張哲瀚以《山河令》大俠周子舒一角爆紅，有著零死角帥氣臉蛋的他，接受LiTV線上影視專訪，坦承最滿意自己有稜有形的鼻子，而微博取名「張哲瀚瘋子」，張哲瀚解釋：「取這個名字算是表示自己是一種『不瘋魔不成活』的生活態度吧！我覺得熱愛的事就要把它做到最好，例如最瘋狂的，應該可能就是大學時期，騎單車遠去西藏這件事。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲張哲瀚（左）讚賞搭檔龔俊拍戲的敬業心。（圖／LiTV、張哲瀚工作室提供）
▲張哲瀚（左）讚賞搭檔龔俊拍戲的敬業心。（圖／LiTV、張哲瀚工作室提供）
張哲瀚跋山涉水，一步一腳印完成旅程，也因為這堅持的個性，相對反映在拍戲上態度的一絲不苟，不少因戲需要的武打動作場面，張哲瀚一邊學習，一邊與武術老師反覆溝通，雖難免遇到皮肉之傷，但張哲瀚說：「演員就是這樣，對角色要負責。」

▲張哲瀚最滿意自己高挺有型的鼻子。（圖／LiTV、張哲瀚工作室提供）
▲張哲瀚最滿意自己高挺有型的鼻子。（圖／LiTV、張哲瀚工作室提供）
在《山河令》裡，他的角色「周子舒」被設定只有3年可活，張哲瀚表示自己也頗為心疼周子舒，「對於這個角色，雖然談不上能給什麼力量，但我可以做的，就是默默感受他」，人說演技「八面玲瓏」，可表達喜、怒、哀、樂等情緒，張哲瀚的表演卻有「九面小生」美譽，一個眼神與投足均不慍不火譜出了第九個深層樣貌，對此，張哲瀚首先將這部戲的功勞共同獻給工作團隊，並讚賞搭檔龔俊拍戲的敬業心。張哲瀚也提到，目前正在拍攝電影，允諾將來有機會會來台灣與大家見面。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

繼續作答
《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

繼續作答

PK擂台

機師多人染疫，您覺得華航機師接種疫苗速度會不會太慢？

會，太慢了
不會，不會太慢
100%0%
2021-04-26-2021-04-29

你認爲《跟蹤騷擾防制法》上路是否能預防犯罪？

不能
26.72%73.28%
2021-04-24-2021-04-26
即時
推薦閱讀