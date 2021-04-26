《山河令》張哲瀚帥臉零死角　人生最瘋狂事蹟曝光

古裝男神張哲瀚以《山河令》大俠周子舒一角爆紅，有著零死角帥氣臉蛋的他，接受LiTV線上影視專訪，坦承最滿意自己有稜有形的鼻子，而微博取名「張哲瀚瘋子」，張哲瀚解釋：「取這個名字算是表示自己是一種『不瘋魔不成活』的生活態度吧！我覺得熱愛的事就要把它做到最好，例如最瘋狂的，應該可能就是大學時期，騎單車遠去西藏這件事。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-04-26 09:00:00
張哲瀚跋山涉水，一步一腳印完成旅程，也因為這堅持的個性，相對反映在拍戲上態度的一絲不苟，不少因戲需要的武打動作場面，張哲瀚一邊學習，一邊與武術老師反覆溝通，雖難免遇到皮肉之傷，但張哲瀚說：「演員就是這樣，對角色要負責。」 在《山河令》裡，他的角色「周子舒」被設定只有3年可活，張哲瀚表示自己也頗為心疼周子舒，「對於這個角色，雖然談不上能給什麼力量，但我可以做的，就是默默感受他」，人說演技「八面玲瓏」，可表達喜、怒、哀、樂等情緒，張哲瀚的表演卻有「九面小生」美譽，一個眼神與投足均不慍不火譜出了第九個深層樣貌，對此，張哲瀚首先將這部戲的功勞共同獻給工作團隊，並讚賞搭檔龔俊拍戲的敬業心。張哲瀚也提到，目前正在拍攝電影，允諾將來有機會會來台灣與大家見面。