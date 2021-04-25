機師多人染疫　華航：配合擴大採檢及施打疫苗

（中央社記者余曉涵台北25日電）華航機師多人染疫，華航今天表示，已陸續通知無須居家檢疫、未執勤的機師分批進行採檢，從未採檢者優先篩檢，採檢後將直接依機師意願安排接種疫苗。





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華航2名本國籍貨機機師日前經檢疫期滿採檢，確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）且感染源不明，日前又有一名華航印尼籍貨機機師在澳洲確診染疫，引發華航機師染疫風波，截至今天國內已有6名華航貨機機師確診。





華航今天發出新聞稿表示，一向嚴謹遵守政府防疫政策，積極配合中央流行疫情指揮中心擴大採檢規劃，已陸續通知無須居家檢疫、未執勤的機師分批進行，從未採檢者優先篩檢；採檢後將直接依機師意願安排接種疫苗，方便機師也加快施打速度。





華航表示，所有過程嚴格落實防疫措施，擴大採檢場所空曠且通風良好，並採取高規格清潔消毒，受檢者全程佩戴口罩，動線安排及等候區座位之間均拉大間隔，以維持社交距離，採檢完畢後也由公司再次宣導衛教資訊及自主健康管理規定，正在外站執勤或居家檢疫的機師，將待檢疫期滿再行採檢。





華航指出，以防疫安全及機組員健康為優先考量，目前全力配合指揮中心執行疫調、擴大採檢及加速施打疫苗，必須適度調整航班因應，請旅客關注華航官網公告。





華航表示，目前持續鼓勵第一線人員接種疫苗強化自身防護，除已陸續安排空勤組員施打，即日起擴大接種對象，符合第三順位的機務、貨運、機場服務等一線地勤同仁可透過公司安排，或自行預約合格的醫療院所施打公費疫苗，掛號等相關費用均由公司支付。





華航也指出，擴大疫苗接種的合作醫院，並提供更多的施打人數及專屬名額，加上指揮中心協助安排採檢後施打疫苗，相信能儘速讓更多一線員工完成疫苗接種。





華航強調，機組員派遣嚴遵指揮中心及民航局規範，長程航班返台後3天居家檢疫期不會派飛，也通告機組員遵照民航局20日所發布的最新規範，於一般自主健康管理期間遵守相關防疫規定，避免前往人多不易維持社交距離的場所，禁止與他人從事近距離或群聚型活動。





華航指出，嚴守防疫的立場從未改變，管理監督更是未曾鬆懈，相關航機、車輛、檢疫居所、辦公區域等，除原有清潔消毒外，都已再度強化消毒及擴大消毒範圍；確實要求各外站嚴查每個防疫環節，落實空地勤與地勤代理等所有相關人員量測體溫、佩戴口罩及穿戴防護裝備等措施，持續檢視各項防疫標準及作業程序降低傳染風險，並關懷機組員執勤及生活的平衡，以維護員工身心健康與安心工作的環境。





華航表示，遵守傳染病防治法相關規範，全力配合疫調，協助釐清相關案例可能的感染源，以利疫情控制及有效防疫，在靜待指揮中心公布調查結果前，齊心防疫為首要目標，期盼外界勿加臆測，以免造成不必要的惶恐不安及歧視誤解。（編輯：陳仁華）1100425



