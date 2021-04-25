P聯盟／驚奇！領航猿克服末節19分落後　逆轉翻盤取勝

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之後兩隊都慢慢找到外線手感，領航猿在喬登兩次罰球命中後，取得短暫領先,不過夢想家在李德威和楊敬敏漂亮的小組配合重新反超，首節打完客隊以23:21領先。
第2節賽事打得更加膠著，領航猿雖然半場系統戰仍然未能找到進攻解答，但通過攻防轉換、金塊進攻節奏，慢慢找到取分的手段；不過夢想家畢竟在身材上還是佔據優勢，前兩節也投進6顆三分球，半場打完以48:45取得3分領先。
易籃再戰後，領航猿被對手不斷抓下進攻籃板，夢想家一波10:4的小高潮，拉開到全場最大的9分領先。暫停回來後塔克和希克斯又連續飆進三分，主場軍還是無法有效提升命中率，雖然賣力防守，但分數還是逐漸被拉開，三節打完夢想家把領先擴大到11分。
末節林俊吉一上來又是一記三分，之後又在攻防轉換中上籃取分，個人連拿5分，帶領夢想家打出7:0的攻勢，領先最多達到19分；但領航猿沒有放棄比賽，在戴維斯上來後，張耕淯完成「四分打」，施晉堯上籃得分，戴維斯也投進三分球，回敬一波8:0的小高潮，再次試圖追近比分。
接著喬登總算找到節奏，個人連拿5分，讓比賽回到個位數，戴維斯連2次籃下得手，比賽只剩4分差，之後喬登和施晉堯切入得分，領航猿一波23:5的大反撲，讓比賽此時形成84:84平手。
夢想家喊出暫停，但是塔克隨後三分球未能命中，施晉堯關鍵切入上籃得分，讓領航猿此時取得領先，接著夢想家下一波攻擊又被擋了下來，關達祐關鍵兩罰全都命中。夢想家再度喊暫停，塔克切入擺進2分，但隨後採用犯規戰術，喬登又兩罰命中，塔克發生失誤，施晉堯再罰球鎖定勝利。
夢想家今天5人得分上雙，其中塔克攻下全隊最高的20分，還有12籃板、6助攻，希克斯21分、18籃板，又是一場接近「雙20」的數據；本土球員以楊敬敏的15分、11籃板、4助攻最為出色，林俊吉和李德威則各有14分和10分。但球隊放鬆太早，讓到手勝利飛掉。
領航猿末節打出27:12的猛烈反擊，讓對手完全被打傻，此役除了戴維斯之外，陳冠全砍下15分，主將施晉堯上一戰失常，今天找回手感，得到19分、4籃板、4助攻、4抄截，還打出關鍵致勝球，喬登這場末節及時回神得到21分、9籃板。