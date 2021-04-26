日本三度緊急事態首日　東京鬧區人潮未明顯減少

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綜合日本經濟新聞與朝日新聞等日媒報導，跟昨天相比，今天位於東京都澀谷站外的「澀谷全向交叉路口」，人潮並沒有明顯減少。一名站在藥局前的37歲男性憂慮地看著交叉路口說，「感覺昨天的人潮跟今天沒明顯差別」。
東京都上野站附近，不少提供酒類店家今天要不是不賣酒，就是暫時停業；不過，未理會政府籲請的居酒屋，從白天開始客人就一直進店，持續呈現客滿狀態。
一名40多歲女性上班族說，為了找今天能喝酒的店，昨天打了快30家店的電話，「如果有店營業，還是想到店裡喝」。另一名40多歲男性上班族坦言，自己身旁又沒有人染疫，所以對疫情並沒有實際感受。
東京都品川的戶越銀座商店街，今天依舊遊客如織。布丁專賣店的男性店員說，人潮跟往常沒有什麼變化，因為天氣好，下午可能會更熱鬧。
東京都淺草的仲見世通上，也就是連接雷門到淺草寺的約250公尺商店街，今天兩側多數店家都暫時停業，但因為天氣很好，遊客絡繹不絕。
一名從鄰近的神奈川縣來觀光的26歲女性，跟同樣26歲的女性友人穿著出租和服，拿著自拍棒在寺前漫步自拍。這名女性說，今天出遊是一個月前就計畫好的，因為暫時不能出遠門，所以想來吃點美食。
仲見世通上的店家表示，今天的人潮跟本月12日以來的週末日相比，其實並沒有什麼變化，唯一的不同是開門的店家只有2到3成，沒營業的店家前大都貼上寫有「因為緊急事態宣言暫停營業」的告示。
京都市知名觀光景點清水寺前方參拜道路上，一間紀念品店的店長說，跟今年一月的「緊急事態宣言」期間相比的話，往來遊客雖然比較多，但還是只有往年的約1/10。
由於平日沒什麼遊客，這家店4月26日到30日都不營業，將從5月1日起到5日恢復營業。
跟家人從大阪來清水寺旅遊的男性說，今天是女兒生日，原本想去水族館，結果水族館暫時關門，所以就來清水寺走走。他說，這個時候出來旅遊，心情上是有一點感到抱歉。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1100425