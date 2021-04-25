高雄眷村文化保存三傑　推動眷村改革最佳推手

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西方文藝復興有三傑，高雄眷村文化保存也有三傑，鳳山立委許智傑、左營立委劉世芳、岡山立委邱志偉，他們是高雄市在推動眷村改革一路相隨的最佳推手。
106年高雄在地的三位立委的協助下，高雄眷村「以住代護」開始大步前進的階段，從協助溝通軍方、協調地方民眾、協助爭取中央補助經費；這三委員這幾年一路相隨，讓高雄市的眷村保存活化從篳路藍縷走出上一條康莊大道。
鳳山黃埔新村在許智傑的協助下，爭取了1.63億元的中央補助經費，以住代護得以進化到「以住代護、全民修屋」與2.0「以住代護、眷村民宿」的階段，讓以住代護持續以保存歷史紋理的理念下，開展了文化經濟的可行性，更在他的支持下，黃埔願景館與中軸道整治工程都持續推動著黃埔眷村的前進。
作為高雄最大的眷村保留地的左營，在劉世芳的積極推動下，爭取中央補助1.85億元的補助注入眷村，建置了「再見捌捌陸─臺灣眷村文化園區」示範基地，強力支持市府的「以住代護」政策，促成高雄完成公私協力保存眷村與為眷村注入經濟活水的成功典範。
作為太平洋戰爭時代日本海外最重要的軍事航空城的岡山，現在的軍工產業、螺絲產業都源於歷史脈絡；聞名世界的「台灣牛肉麵」加入豆瓣的紅燒牛肉麵亦源自於岡山眷村數年來在邱志偉的奔走下為岡山眷村僅存的「醒村」、「樂群村」爭取超過3410萬的修繕經費，後續尚有1.15億的修繕古蹟經費尚在爭取中。因為他的支持，岡山保存了全國僅有兩層宿舍式的「醒村文化景觀公園」，亦是電視劇一把青的拍攝地點；「以住代護」與岡山歷史歷史調查研究等都是邱委員的強力支持，才讓市府得以爭取資源與進行。