四十分之一時刻廚房！印尼小說家與台灣甜點師攜手打造

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印尼小說家Umy首先教大家製作南洋風甜點「爆漿斑蘭椰絲球」，只見她熟練地講解步驟，並且親身示範，引領台灣民眾領略這道在東南亞具有指標性的甜點。椰絲球在印尼是象徵團圓的糕點，「這是大家聚會一同享用、開心的甜點！」Umy說。在快樂的氣氛下，大家一起製作這道開胃甜點。除此之外，為了一解夏日煩悶的心情，她也為大家帶來「南洋風水果冰」，酸甜口感配上煉乳，十分甜蜜。甜點製作完成後，一邊閱讀Umy所寫的詩文，一邊品嘗道地的東南亞甜點，讓人感受到十足的身心靈療癒感。
而台灣法式甜點名師黃偈此次則帶將台灣傳統的花生捲冰淇淋融入法式冰淇淋芋泥可麗餅中，多元的口感和新鮮的食材，製作「可麗餅版的的花生捲冰淇淋」，讓人眼睛一亮。黃偈表示所有的食材備料，除了香菜之外，「從冰淇淋、可麗餅皮、芋泥、台式古早味花生，都是自己做的！」黃偈笑著說，他連刨削花生糖的刨刀都特意買了，就為了讓大家體驗動手刨花生粉和製作這道創意料理的過程，同時和Umy進行甜點方面的文化交流。
動手做甜點的環節結束後，Umy分享在台灣工作的點滴，她從1999 年開始出國工作，曾經在新加坡、香港以及台灣闖蕩，這些年來，她將不同地方的生活經驗，書寫成小說，並在 2003 年出版了他的第一本著作《Genderang Cinta Nia（妮雅的愛鼓）》。遠飄過海工作，無處為家又備受長工時和偶有的另類眼光，Umy雖然都堅強走過來，但令人最難過的是她和家人長年分隔兩地，想回家照顧孩子卻無能為力的心情。「我跟我的小孩視訊，有時候他會說，妳在外面照顧別人，我都看不到妳。那一刻，我的心真的好痛，好想回去看他，但沒辦法。」Umy說，令在場的人都聞之動容。
黃偈則分享他前往台灣偏鄉並無償教導偏鄉孩童甜點課，長達9個月的心路歷程，他聽完Umy的分享，甚至忍不住落淚，「覺得Umy很偉大、One-Forty很偉大，覺得能為大家服務很榮幸。」不但有高強甜點廚藝，同時擅於寫字的黃偈，也有一顆對公益充滿熱忱的心。活動最終在溫馨的分享下結束，讓人更加了解移工在台灣的心情和生活。
「四十分之一的時刻」活動橫跨 4-6 月，包括 4 月初率先登場的「混（Mix）音樂節」，4 月底的「閱讀甜點派對」，則將由擅長製作東南亞甜點、同時也是小說家的 Umy 帶來特製的甜點，Umy 更將為甜點創作詩詞，與參加者一同分享她的「斜槓作品」；5 月的開齋節拜年以及 6 月的 1/40” 立體攝影展也都將在臺北車站大廳登場。
One-Forty 成立至今邁入第 6 年，以「移工學校」不間斷的實踐移工教育，透過實體課程、線上學習影片等方式傳遞語言、理財、商業管理等知識，讓來臺的東南亞移工得以利用閒暇時間學習，從 2015 年至今，已累積超過 1000 位移工完成學業，線上平臺也發布超過 300 支教學影片，有 6 萬人曾在平臺上參與課程。【更多資訊和募資計畫詳見此處】