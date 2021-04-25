陳詩婷再見2分砲Lisa完投　新世紀黃蜂、新北凱撒2連勝

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新世紀黃蜂利用昨日逆轉贏球的氣勢，今天再度上演大逆轉，7局下新世紀黃蜂最後反攻機會，原本還以7:8落後，但沈嘉玟敲出右外野穿越安打後，一舉攻佔二壘，陳詩婷再轟出中外野再見逆轉2分砲，一棒打下勝利。
這場比賽兩隊形成打擊戰，新世紀黃蜂由新秀安妤擔任先發，本場主投4.1局失3分，台北臺產先發投手蔡珈蓁主投4局失4分吞下敗投。
新世紀黃蜂打線在第2局發動攻勢藉由沈嘉玟保送上壘後，陳詩婷、石婕珮連續安打攻下2分逆轉比數。
6局新世紀黃蜂趁著換投再度發威，單局4支安打攻下5分，不過台北臺產也不是省油的燈，7局上一口氣由林沛昀、張詠琦敲安，加上新世紀黃蜂發生失誤，一口氣又拿4分反超，眼看守住勝利就可以贏球。
不過7局下新世紀黃蜂最後反攻，沈嘉玟敲出右外野穿越安打後，陳詩婷轟出再見逆轉全壘打，一棒決定戰局，也幫新世紀黃蜂有驚無險贏下2連勝。
總教練吳佳蓉表示：「雖然今天後面打得比較辛苦，但是我對她們還是很有信心，今年我們兩位強打（陳詩婷、石婕珮）回來，整體打線也較整齊，不過還是要告訴她們不要輕敵。」
陳詩婷開轟後開心跟隊友慶賀，她表示：「當下其實有點緊張，不過就是鎖定（蔡珈蓁）失投球，她之前主要以變化球為主，但有觀察到球有偏高情況，所以球一來就揮棒。」
回到熟悉的高雄，陳詩婷說：「在這裡有很多高中的學姊跟學妹，大家感情也很好，比較熟悉彼此，一起打拚！」
2021企業女子壘球聯賽25日第二場賽事，由新北凱撒出戰臺中企聯虎，新北凱撒再度推出外援，義大利籍國手Lisa Banse（麗莎）先發，雖然她前一場僅投3.1局失2分就提前退場，不過這場她展現實力，完投7局失1分，拿下來台首勝，新北凱撒也以7:1贏球，拿下開季2連勝。
Lisa Banse前一場似乎受到天氣炎熱影響，這場她不疾不徐，製造大量滾地球，尤其在4局遇到失分危機，她不但自己守下，5局也有美技接殺，
2局下新北凱撒就有攻勢，林晏婷安打上壘，樂育軒短打利用野手選擇再度上壘，姜婷恩敲出中外野安打，一口氣送回2分先馳得點。
臺中企聯虎先發投手楊憶珊僅投1.1局就退場，新北凱撒4局滿壘狀況下，蘇奕璇敲出高飛犧牲打又下一城，5、6兩局都各拿下2分，早早就拉開比分。
7局上Lisa雖然遇到滿壘有人二人出局狀況，因為內野安打不慎失分，不過她仍以97球完投，拿到來台首勝。
賽後教練韓幸霖表示：「我認為她今天表現比昨天好，重點是角度，其實她的球蠻會跑的，昨天她也曾抱怨主審對她要求比較嚴格，但我們就跟捕手說，要把球帶進來一點，把球控制在好的位置。」
對於昨天首場表現，韓幸霖認為，其實她一直想投下去，但礙於隔場限制，加上也要保護選手，所以這場讓她順利投完，接下來也可能會讓她投後援的角色。
Lisa則說：「我覺得我們球隊這兩場表現很好，我今天表現也比昨天更棒，當然我很驕傲，在我身後有這麼多隊友幫助，大家一起守住勝利，這是很令人開心的。」
此外，Lisa也透露自己日前跟隊友一起外出吃飯，也吃了臭豆腐等台灣小吃，雖然一開始很不習慣，但敢於挑戰新事物，或許也讓她帶來好運。
「我要感謝我的家人支持我，還有我丈夫的好友家人剛好也在台灣，讓我也有一些依靠，感謝我的家人，他們應該透過網路看比賽，謝謝他們為我帶來力量。」Lisa說。