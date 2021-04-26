拜登上任將滿100天！民調顯示　逾5成美國民眾滿意他施政

▲美國總統拜登即將迎來上任後的第100天，民調顯示有逾5成美國受訪者，對他的施政結果還算滿意。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登即將迎來上任後的第100天，民調顯示有逾5成美國受訪者，對他的施政結果還算滿意。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-04-26 06:51:49

美國總統拜登(Joe Biden)即將迎來就任後的第一個100天，不少美國媒體紛紛開始引用民調，為拜登打下執政初期分數，而民調數據顯示，大約有52%的受訪者認可拜登過去100天的工作表現，支持度高於川普上任後的42％。

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根據《美國廣播公司》(ABC)與《華盛頓郵報》進行的聯合民調，52％的受訪者肯定拜登上台後的百日施政成效，各個政策細項方面，64％的民眾滿意拜登處理疫情的表現，對其經濟表現的支持度也有52％，多達65％的受訪者支持拜登政府的疫情紓困計畫，58％的受訪者支持調高公司稅的提議，52％民眾支持價值2兆美元的基礎建設計畫。

另據《美國國家廣播公司》(NBC)25日公布的民調，則有53%的受訪者對其執政感到滿意，不滿意度為39％，其中在處理疫情上的滿意度達69%，處理經濟的滿意度亦有52%。

雖然整體民調顯示有逾5成民眾支持，但報導指出，拜登上任100天的民調成績，在1945年後的14任美國總統中，只比川普(Donald Trump)和福特(Gerald Ford)高，位居倒數第3名。不過身為美國史上就任時最年長的總統，拜登上任即面對許多艱難的問題，如嚴峻的新冠疫情、經濟衰退、國內族群撕裂等，猶如一座座等待他爬過的高山；而拜登政府也積極兌現競選時的承諾，誓言要「治癒」美國，不只大力推動疫苗接種進程，也將上兆美元的資金，以紓困及就業計畫投注到受疫情重創的各行業及家庭。

 

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