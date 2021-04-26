今天高溫28度　中南部山區有局部雨

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氣象局表示，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖仍易有長浪發生；受到東北風影響，中部以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風，海邊活動請注意安全。
根據環保署空氣品質及氣象局預測，今天環境風場將逐漸轉為偏東風，北部地區擴散條件較佳，中部及雲嘉南空品區位在背風側，且清晨及夜間風速偏弱，較易累積污染物，午後風速增強，空氣品質將逐漸好轉；高屏地區有短暫雨，受降雨洗除作用影響，空氣品質普遍較佳，北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。
氣象局預測，週二（27日）開始水氣稍減少，各地大多為多雲，僅東半部、南部地區有零星短暫雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨，氣溫舒適偏暖。週三（28日）鋒面逐漸接近，北部及東半部地區有局部短暫雨，午後中南部山區亦有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲。
週四（29日）鋒面通過及東北風增強，北部及東北部氣溫稍下降，北部及東北部地區有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。週五（30日）東北風逐漸減弱，北部及東北部早晚天氣仍涼，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。